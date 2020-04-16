Добровольцы: стала известна дата премьеры сериала на канале Интер
16 апреля 2020 12:00
На Интере – премьера сериала Добровольцы
пресс-служба
В понедельник, 20 апреля, в 21:00 на «Интере» состоится премьера 16-серийной исторической драмы «Добровольцы». Это сага о людях, которые в тяжелое военное время трудились в тылу.
«Это сага о семье, которая прошла все трудности того времени: войну, бедность, разлуку и предательство, но сумела сохранить веру в любовь и друг в друга», – говорит о сериале продюсер Артем Приходько.
В «Добровольцах» собрался действительно звездный актерский состав: Алексей Зубков, Валерий Афанасьев, Татьяна Колганова, Елена Стефанская, Мария Аниканова, Сергей Векслер, Вячеслав Довженко, Леся Самаева, Екатерина Варченко и другие. «У нас был очень длительный период кастинга, мы долго вели переговоры с актерами, – рассказывает продюсер. – Все ради того, чтобы собрать такую невероятную команду. Это был настоящий вызов, и мы с ним справились!»
Роль главы семейства Жилиных – Федора – сыграл известный украинский актер Алексей Зубков. «Сериал «Добровольцы» – это человеческая история, – считает актер. – Мой герой – мужчина достаточно принципиальный, который совершает поступки. Таких персонажей в современном кино очень мало. Но Федор Жилин как бы человек вне времени. Наш сериал – о 30-40-х годах прошлого столетия, но он актуален и теперь. Ведь если провести параллель с сегодняшним временем, станет понятно, что в жизни людей, в человеческих взаимоотношениях мало что изменилось. Поэтому не нужно оглядываться на прошлое, не стоит строить грандиозные планы на будущее. Все важное происходит сегодня. И нужно задавать себе вопрос: что ты делаешь сегодня? Если сегодня ты соврал, то эта ложь тебе аукнется. Хорошие поступки нужно совершать сегодня».
В сериале много драматических и трагичных моментов. Алексей Зубков признается, что от некоторых эмоциональных сцен – например, утраты героем близкого человека – отходил несколько месяцев: «Мы снимали сцену за сценой, не было возможности остановиться. Выдохнуть смог, только когда съемки закончились. Чтобы восстановиться, начал заниматься йогой, своим дыханием. А еще пить таблетки от тахикардии (смеется). А на площадке сил и энергии добавляло общение с коллегами. У нас отличная компания собралась. Мы постоянно шутили за кадром, по-другому было просто невозможно, нужно было как-то переключаться».
Роль отца Федора Жилина, Архипа, играет Валерий Афанасьев, а Елене Стефанской досталась роль матери главного героя – Пелагеи. Актриса признается, что давно мечтала сняться в таком историческом фильме. Более того, сюжет сериала «Добровольцы» перекликается с историей ее семьи. «На съемках я часто вспоминала бабуленьку, которая как раз жила в 30-е, – рассказывает Елена. – Нашу семью также коснулось раскулачивание. Хотя мои родные не были слишком зажиточными, но в то время у людей отбирали даже минимальные ценности».
Следить за полной драматизма историей семьи Жилиных телезрители смогут в сериале «Добровольцы» – с 20 апреля с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Интер».