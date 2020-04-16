Добровольцы: стала известна дата премьеры сериала на канале Интер

В понедельник, 20 апреля, в 21:00 на «Интере» состоится премьера 16-серийной исторической драмы «Добровольцы». Это сага о людях, которые в тяжелое военное время трудились в тылу.

Читайте также ТОП-6 интересных фактов о сериале Папаньки-2 Сериал «Добровольцы» рассказывает историю семейства Жилиных, которых во времена раскулачивания и коллективизации отправили на Урал строить завод. Для главного героя, Федора Жилина, арестованного за отказ пойти против отца-кулака, строительство завода-гиганта стало спасением от ареста и отправки в лагерь. На Урале для Жилиных началась совершенно другая жизнь, в которой нашлось место не только трудовым достижениям, но и человеческим драмам. А затем грянула война, беспощадно разрушающая судьбы…

«Это сага о семье, которая прошла все трудности того времени: войну, бедность, разлуку и предательство, но сумела сохранить веру в любовь и друг в друга», – говорит о сериале продюсер Артем Приходько.

В «Добровольцах» собрался действительно звездный актерский состав: Алексей Зубков, Валерий Афанасьев, Татьяна Колганова, Елена Стефанская, Мария Аниканова, Сергей Векслер, Вячеслав Довженко, Леся Самаева, Екатерина Варченко и другие. «У нас был очень длительный период кастинга, мы долго вели переговоры с актерами, – рассказывает продюсер. – Все ради того, чтобы собрать такую невероятную команду. Это был настоящий вызов, и мы с ним справились!»

Роль главы семейства Жилиных – Федора – сыграл известный украинский актер Алексей Зубков. «Сериал «Добровольцы» – это человеческая история, – считает актер. – Мой герой – мужчина достаточно принципиальный, который совершает поступки. Таких персонажей в современном кино очень мало. Но Федор Жилин как бы человек вне времени. Наш сериал – о 30-40-х годах прошлого столетия, но он актуален и теперь. Ведь если провести параллель с сегодняшним временем, станет понятно, что в жизни людей, в человеческих взаимоотношениях мало что изменилось. Поэтому не нужно оглядываться на прошлое, не стоит строить грандиозные планы на будущее. Все важное происходит сегодня. И нужно задавать себе вопрос: что ты делаешь сегодня? Если сегодня ты соврал, то эта ложь тебе аукнется. Хорошие поступки нужно совершать сегодня».

В сериале много драматических и трагичных моментов. Алексей Зубков признается, что от некоторых эмоциональных сцен – например, утраты героем близкого человека – отходил несколько месяцев: «Мы снимали сцену за сценой, не было возможности остановиться. Выдохнуть смог, только когда съемки закончились. Чтобы восстановиться, начал заниматься йогой, своим дыханием. А еще пить таблетки от тахикардии (смеется). А на площадке сил и энергии добавляло общение с коллегами. У нас отличная компания собралась. Мы постоянно шутили за кадром, по-другому было просто невозможно, нужно было как-то переключаться».

Роль отца Федора Жилина, Архипа, играет Валерий Афанасьев, а Елене Стефанской досталась роль матери главного героя – Пелагеи. Актриса признается, что давно мечтала сняться в таком историческом фильме. Более того, сюжет сериала «Добровольцы» перекликается с историей ее семьи. «На съемках я часто вспоминала бабуленьку, которая как раз жила в 30-е, – рассказывает Елена. – Нашу семью также коснулось раскулачивание. Хотя мои родные не были слишком зажиточными, но в то время у людей отбирали даже минимальные ценности».

Читайте также Ветер любви: ТОП-5 интересных фактов о новом турецком сериале на 1+1 А еще Елена Стефанская признается, что была поражена профессионализмом команды, которой удалось в точности воссоздать атмосферу прошлого, в том числе и в костюмах героев: «Когда я пришла на пробы, у художника по костюмам была стена с фотографиями того времени. Подбирать образ для моей героини помогал и режиссер сериала Владимир Дмитриевский. Признаться, я еще никогда не встречала, чтобы режиссер был настолько вовлечен в процесс, что даже лично участвовал в подборе костюмов и грима актерам. С таким профессиональным подходом к работе всей команды я еще на пробах поняла, что с удовольствием согласилась бы играть в этом сериале даже эпизодическую роль без слов (улыбается)».

Читайте также Отважные: ТОП-6 фактов о детективной драме Основная часть съемок исторической драмы «Добровольцы» проходила на территории киностудии Victoria Film Studios под Киевом, именно там была воссоздана деревня, где живет семья Жилиных. А вагоностроительный завод, который по сюжету строят герои, снимали на «Ленинской кузне» – одном из старейших судостроительных заводов Украины. «Исторические съемки – очень сложные в плане производства, – признается продюсер Артем Приходько. – Чтобы воссоздать атмосферу 30-40-х годов прошлого столетия, мы искали реквизит и одежду того времени. У нас в кадре даже фигурирует танк Т-34».

Следить за полной драматизма историей семьи Жилиных телезрители смогут в сериале «Добровольцы» – с 20 апреля с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Интер».