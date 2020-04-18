Нервы, друг и заботы Шарлиз Терон

В этом году американская актриса Шарлиз Терон могла бы получить второй «Оскар» за роль в фильме «Сенсация», но удача оказалась не на ее стороне.

Впрочем, вовсе без наград не обошлось: киноакадемики оценили мастерство художников по гриму и прическам, благодаря которым узнать кинозвезду в образе популярной телеведущей практически невозможно!

Шарлиз Терон не в первый раз меняться до неузнаваемости. Для роли, за которую она удостоилась первого и пока единственного «Оскара» - в картине «Монстр» (2003), актриса набрала 14 кг, а после быстро вернулась в форму. Спустя много лет проделала то же преображение, поправившись для роли многодетной матери в картине «Талли» (2018) на 23 кг. Но теперь вернуться в форму было гораздо труднее. С другой стороны, чтобы перевоплотиться в супершпионку в боевике «Атомная блондинка», Шарлиз усердно тренировалась, а в кадре демонстрировала такие трюки, что не всякий каскадер смог бы их выполнить.

К счастью, чтобы сыграть телеведущую Мегин Келли в фильме «Сенсация», посвященном реальной скандальной истории харассмента на канале Fox News, Шарлиз не пришлось отъедаться. Все дело ограничилось гримом - хоть и достаточно сложным, сделавшим ее практически неузнаваемой.

Но каким бы искусным не был грим, сколько бы килограммов не набрала актриса для роли или какие бы бицепсы не накачала, если все это не подкреплено убедительным актерским талантом - грош цена таким стараниям. А Шарлиз не раз доказывала, что она в первую очередь очень хорошая актриса, которая может перевоплотиться в кого угодно - и зрители ей поверят.

Но работа работой - хоть она и любимая, на первом месте у актрисы семья. Шарлиз воспитывает двух приемных детей - сына Джексона и дочь Огаст. Им она посвящает все время, что не проводит на съемках… А еще мечтает встретить мужчину, который не имеет отношения к шоу-бизнесу.

- Я всегда была маминой дочкой. Обязана всем маме. Особенно ее затрещинам! Она всегда интересовалась мной и тем, что происходит в моей жизни, и строго это контролировала. И оставалась лучшим моим другом. Как она балансировала между этими двумя позициями, не знаю. Но она вообще способна на очень многое, если не на все.

- Мне было 15. У нас тогда была ферма под Йоханнесбургом (актриса родилась и провела детство в ЮАР. - Прим. ред.), родители разводили скот и страусов… Отец приехал вечером совершенно пьяным. В приступе агрессии стал целиться в нас из ружья. Уже бог знает в какой раз. Мама схватила ружье, из которого мы отстреливали диких собак и шакалов… Она застрелила отца. Очевидный случай самозащиты. Ее не обвинили. После его гибели я поняла: это случилось, ничего не изменишь. Теперь надо выбрать: либо это страшное живет вместо меня, либо я живу свою жизнь. Я выбрала второе.

- Чему меня жизнь действительно научила, так это пониманию, что нельзя прожить, не совершая зла. Я сама невольно предавала. Это горько, но неизбежно.

- Никогда и ни в чем не уверена. Стоит только подумать, что все поняла про киноиндустрию, как тебе тут же надирают зад. Поэтому на съемках я сплошной комок нервов. Но вообще, паника - это хорошо. В зоне комфорта обычно расслабляюсь, а страх и неуверенность делают меня храбрее.

- Бывают дни, когда люблю свое лицо и не переживаю из-за морщин. А в другие дни думаю: «Боже мой, пора делать подтяжку». Это не значит, что не хочу стареть. Но чем больше понимаешь, что это нормально, что это часть жизни, тем меньше напрягаешься.

- В какой-то момент режиссер «Талли» Джейсон Райтман сказал: «Тебе надо будет потолстеть». И я подумала: «Черт, так и знала!». Я тогда только закончила работу в боевике «Атомная блондинка» и была, наверное, в лучшей своей физической форме. Но пришлось снова пройти изнурительные процедуры, уже знакомые мне по съемкам в «Монстре». Хотя тогда было проще. А вот толстея для роли в «Талли», я заработала психическое расстройство из-за своей «диеты». Ела полуфабрикаты, сахар, выпивала по 12 банок сладкой газировки в день. Но именно такое ужасное состояние помогло лучше передать переживания героини.

- Долгое время жила как хотела. У меня был отличный партнер (ирландский актер и режиссер Стюарт Таунсенд, с которым Шарлиз прожила в фактическом браке почти 10 лет. - Прим. ред.). Любовь. Отношения. Единственное, чего не было в нашей жизни, - забот. Расставание со Стюартом я переживала болезненно, а после стала испытывать желание стать матерью.

- Когда впервые подала документы на усыновление, моя мама показала мне письмо, которое я написала ребенком. В нем просила маму поехать в детский приют и взять оттуда братика или сестричку. В ЮАР было много таких приютов. Я рано осознала, как много в мире никому не нужных детей. Поэтому усыновление для меня - очень личная история.

- Я уже очень давно ни с кем не встречаюсь (признавалась Терон в интервью в октябре 2019 года. - Прим. ред.). И никогда не хотела замуж. Мне нетрудно говорить об этом, потому что всегда это знала.

- Моя мечта - встретить мужчину, не имеющего отношения к шоу-бизнесу. Смотрю документальные фильмы о приключениях исследователей и путешественников и мечтаю: вот бы мне с таким познакомиться!

- Ничего не планирую. Мне нравится работать в сфере, где завтра может произойти что-то такое, что изменит следующие шесть месяцев моей жизни и заставит обдумывать и исследовать вещи, которые никогда раньше меня не интересовали.

- Я по-настоящему счастливый человек, у меня двое замечательных детей и потрясающие отношения с матерью. Порой даже может возникнуть ощущение, что я живу какой-то ненастоящей жизнью. Но на самом деле все сбалансировано: я много и упорно работаю, а потом возвращаюсь к реальности - в свой дом, гуляю с собакой, воспитываю детей, отвожу их в школу каждый день. Так поддерживаю равновесие в жизни, которое, по сути, и есть залог гармонии.

Текст: Виктория Грабовская

