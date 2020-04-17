Актриса Надежда Хильская: Нашу семью спасает юмор!

Актриса сериала «Швидка» на канале НЛО TV Надежда Хильская знает, как с пользой провести время на карантине.

Вместе с мужем (актером Алексеем Хильским, – Прим.ред.) и дочкой они ведут youtube-канал, записывают каверы песен, играют в настольные игры и просто не теряют присутствие духа! Надежда Хильская рассказала, как проводит свой карантин и что изменилось в ее жизни за несколько недель домашней самоизоляции.

Каково это – сидеть в 4 стенах, когда в вашей семье три творческие личности?

Это невероятно тяжело! Но мы пытаемся направлять свою энергию в конструктивное русло. Помимо этого, стараемся создавать, а не разрушать!

Надежда Хильская с мужем и дочерью / пресс-служба

Что вы практикуете для того, чтобы избавиться от плохого настроения?

Нашу семью спасает юмор! А еще настольные игры, запись песен и самопроб для новых ролей, так как у нас актерская семья.

Как вы придерживаетесь правил карантина?

Соблюдаем самое главное правило – сидим дома. Выходим из квартиры только выгуливать собаку и за продуктами. Гуляем мы теперь на балконе.

Надежда Хильская / пресс-служба

Поделитесь, как не ссориться (или как правильно ссориться) сидя дома в самоизоляции с семьей?

Не ссориться у нас получалось только в начале карантина! Сейчас мы говорим друг с другом, выясняем, над чем нужно поработать каждому из нас и стараемся идти на компромисс. Ребенку очень тяжело находиться в четырех стенах, да и еще учиться при этом. Но, надеюсь, скоро все закончится, и мы все вздохнем с облегчением.

Кому пришла в голову идея записывать видео для youtube-канала? Расскажите, как это было?

Я даже и не помню, чья это была идея. Мы перестали с мужем работать в театре, появилось больше свободного времени. Вот мы и начали занимать его, записывая всякие видео на мой канал – получилось очень интересно.

Когда вы впервые записали каверы песен с мужем и видео с дочкой? Как выбираете песни, нужно ли уговаривать дочь сняться с вами в одном видео?

Впервые мы записали кавер на песню из мультика «Моана» на берегу моря. Пела дочка, ей было 6 лет! Это видео есть на ее youtube-канале. Ее не приходится уговаривать, она у нас творческий ребенок. Но в самом процессе она немного устает. Это ведь не так легко, как кажется со стороны.

Что сильно изменилось в вашей жизни (и семье) за время карантина?

Мы учимся быть более чуткими друг к другу. Реагировать на малейшие сигналы. А еще мноооооого играем в разные настольные игры. Нам повезло, ведь нас самоизолировалось четверо в квартире (с нами живет наш друг, бывший коллега по театру). Получается нормальное количество человек для игр. Мой муж, кстати, записывает влоги «Хроники карантина». Вот там и есть ответы на все вопросы о том, чем мы занимаемся на карантине!

Чего вам больше всего не хватает на карантине и что сделаете в первую очередь, когда он закончится?

Не хватает спорта! И любимой работы! Очень хочу на пробежку! И просто погулять без зазрения совести.

Дочь Надежды Хильской / пресс-служба

На ваш взгляд, карантин – это лучшее время для того, чтобы…

Отдыхать, саморазвиваться – читать книги, смотреть хорошее кино, реализовывать свои задумки, на которые никогда не хватало времени.

Как планируете праздновать Пасху в этом году?

Хм, даже не знаю еще… Посидим на балконе, поедим крашеные яйца – что-то придумаем!