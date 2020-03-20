Прогулки во время карантина? ТОП-5 красивых и безлюдных мест в Днепре от Надежды Хильской

Карантин – время для самоизоляции, когда стоит максимально ограничить контакты со внешним миром.

Но никто не отменял прогулки в местах, где нет скопления людей. Почему бы не насладиться прогулкой в красивых и безлюдных уголках города, совместив приятное с полезным? Актриса сериала «Швидка» на канале НЛО TV Надежда Хильская советует, куда пойти в Днепре на время карантина.

Несмотря на то, что я живу в Днепре с 6 лет, я знаю не так много крутых мест. Всему виной моя занятость – порой просто не было времени гулять по городу! Но все равно у меня есть ТОП-5 любимых мест в любимом Днепре.

Старые Кодаки

Старые Кодаки / пресс-служба

Больше всего я люблю места с водоемами. Там мне легче дышится и глаз отдыхает. Старые Кодаки – небольшое село рядом с городом, куда любят приезжать днепряне. Более того, это место с историей – здесь когда-то находилась крепость, построенная поляками еще в 17 веке. Также это место очень любили запорожские казаки, здесь находился их опорный пункт во времена национально-освободительной войны Гетьманщины против Польши в 1648-1657 гг. Старые Кодаки – очень красивое место. Это словно бескрайний простор природы без строений! Сегодня это место популярно для проведения пикников, выездов на природу и фотосессий. У меня с дочкой осенью здесь также была чудесная фотосессия.

Коса на Красном Камне

Картинг / пресс-служба

Коса на Красном Камне – еще одно мое любимое место в Днепре, которое также находится у реки. Здесь поблизости есть картинг-центр Garage, где можно не только погонять на машинках, но и вкусно поесть. Правда, сейчас картинг не доступен для посетителей, поэтому лучше отложить поездки до окончания карантина. Ведь здесь и без него есть чем заняться – просто наслаждаться природой, гулять у реки – разве это не здорово?

Яхт клуб «Сич»

Яхт клуб «Сич» / пресс-служба

Не могу сказать, что там пусто, но очень красиво! Прямо по территории этого парка ходят утки, гуси, павлины. Желающие могут поплавать на арендованной лодке или сапах – выбор за вами.

Красный Камень – карьер

Красный Камень – карьер / пресс-служба

И снова в моем списке район Красного Камня! Но теперь я хочу рассказать о другом месте, популярном среди местных, – карьере. Здесь есть озеро, которое еще не очень «облагорожено». Поэтому местность выглядит, как небольшой оазис среди высотных зданий. Отличный вариант для прогулок и фотосессий!

Тоннельная балка

Тоннельная балка / пресс-служба

Тоннельная балка – это место последнее в моем списке, но вовсе не последнее среди моих предпочтений! Пожалуй, нет днепрянина, который здесь не бывал. Это огромная территория с деревьями и полянами. Здесь можно бегать, собираться с друзьями на пикник, попросту гулять и дышать свежим воздухом. Тоннельная балка – это лесопарк неимоверной красоты, поэтому гулять здесь одно удовольствие!

Приятного вам отдыха и берегите себя на время карантина!

Напомним,