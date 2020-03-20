Куда отправиться в Киеве сразу после карантина: ТОП-5 мест от модели и телеведущей Аманды Ироаньи

Карантин в Украине, из-за распространения коронавируса, продлится до 3 апреля (продлят его или нет - пока не известно), поэтому пока стоит избегать многолюдных мест и переждать это время дома.

Но что мешает нам строить планы относительно того, куда стоит отправиться на прогулку сразу после окончания карантина ? Модель и телеведущая канала НЛО TV Аманда Ироанья рассказала о любимых местах в Киеве и за Киевом, куда советует отправиться каждому этой весной.

Андреевский спуск

Андреевский спуск / пресс-служба

Это мое любимое место в Киеве. Здесь все пронизано духом старины, искусством и историей. Гуляя по нему, у меня иногда чувство – будто время остановилось. На фоне зеленых холмов и Андреевской церкви, художники и мастера народного ремесла продают свои работы – такая себе «выставка» под небом. Здесь же несколько театров, дом Булгакова, кафешки с украинской кухней. Когда-то я даже забиралась на крышу одного из домов, откуда открывается потрясающий вид на город (жаль, сейчас не помню туда дорогу).

Оболонская набережная

Оболонская набережная / пресс-служба

Единственная набережная в городе, где, на мой взгляд, приятно гулять. Множество кафешек с видом на набережную, относительно тихо и спокойно. А летом можно кататься на лодках и прочем водном транспорте.

Резиденция Межигорье

Резиденция Межигорье / пресс-служба

Это одно из самых посещаемых мест, причем, круглый год. Невероятной красоты природный комплекс, чего только стоит гольф-поле и гуляющие рядом лебеди. Развлечений на любой вкус: пешие и велопрогулки, обзорные экскурсии, зоопарк и кинологический центр, уроки верховой езды. Также сюда можно приехать на пикник. Главный плюс – за счет большой площади парка, совершенно не чувствуется большой поток людей.

Коростышевский карьер

Коростышевский карьер / пресс-служба

Наверное, не слышал об этой красоте только ленивый! Природа, вода и тишина – это же идеальное сочетание! Особенно летом приятно сбежать сюда от городской суеты.

Киевское море

Киевское море / пресс-служба

Не место для купания, но отличное место для отдыха на природе. А какие там восхитительные закаты! Разумеется, сейчас не время для прогулок, но как только ситуация в стране станет благоприятной и безопасной – смело отправляйтесь гулять!

Напомним,