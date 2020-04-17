Что смотреть по ТВ 18 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
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Телохранитель
- США, криминал, драма, 2010
- Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.6
- TV1000 Action, 18 апреля 15:10
Завязав с криминальной деятельностью, Митч нанимается охранять актрису, которая скрывается от назойливых папарацци. Между телохранителем и кинозвездой завязываются романтические отношения. Митч впервые за долгое время чувствует себя счастливым, но вскоре преступное прошлое вновь настигает его...
Фильм снят по мотивам романа Кена Бруена «Лондон бульвар»
Каратель
- США, Германия, боевик, триллер, драма, криминал, 2004
- Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.6
- TV1000 Action, 18 апреля 16:55
Выполняя очередное задание, агент ФБР Фрэнк Касл переходит дорогу известному криминальному авторитету Говарду Сэйнту. Тот в отместку приказывает своим бандитам убить героя и его семью. Жена и сын погибают, но сам Фрэнк чудом выживает. Придя в себя, Касл становится другим человеком. Теперь он — Каратель. И он идет мстить за своих близких...
Экранизация комиксов Marvel.
Не говори ни слова
- США, Австралия, Швейцария, Канада, триллер, драма, детектив, 2001
- Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 7.1
- ViP Megahit, 18 апреля 21:40
Известного психиатра Натана Конрада просят осмотреть душевнобольную пациентку Элизабет Берроуз, которой уже 10 лет не могут поставить диагноз. Девушка попала в лечебницу после того, как на ее глазах умер отец. Она ни с кем не разговаривает и кидается на санитаров. Согласившись провести сеанс с пациенткой, Натан совершил чудовищную ошибку. Есть люди, которым позарез нужно, чтоб девушка заговорила. Они похищают дочь Натана. Бандиты вернут ее, если психиатр сможет узнать шестизначный код, который Элизабет хранит в своей памяти и отказывается рассказывать.
Фильм с неожиданной концовкой.
Сценарий основан на одноименном романе Эндрю Клэвана.
Идеальный побег
- США, триллер, детектив, приключения, 2009
- Рейтинг: IMDb 6.5, Кинопоиск 6.9
- TV1000, 18 апреля 23:25
Молодожены отправляются в свадебное путешествие на Гавайи. Медовый месяц в райском уголке неожиданно оборачивается для пары настоящим кошмаром. На острове, где они остановились, орудуют серийные убийцы.
Остросюжетный триллер с неожиданной развязкой.
Джек — покоритель великанов
- США, фэнтези, приключения, 2013
- Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.3
- ViP Megahit, 18 апреля 23:30
Однажды простой парень по имени Джек становится обладателем волшебных бобов. Один из бобов случайно падает в землю и под домом героя произрастает гигантский стебель, который соединяет миры людей и великанов. Огромные людоеды спускаются вниз, чтобы завоевать человечество. Теперь Джеку и нескольким смельчакам предстоит вступить в неравное противостояние с кровожадными великанами.
Захватывающее фэнтези, основанное на известной сказке о Джеке-убийце великанов.