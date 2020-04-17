Что смотреть по ТВ 18 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Вера в будущее, оптимизм и хороший фильм - перед вами универсальный способ отлично провести время на карантине.

Телохранитель

С третьим мы вам поможем уже сейчас!. Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 18 апреля.

США, криминал, драма, 2010

Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.6

TV1000 Action, 18 апреля 15:10

Завязав с криминальной деятельностью, Митч нанимается охранять актрису, которая скрывается от назойливых папарацци. Между телохранителем и кинозвездой завязываются романтические отношения. Митч впервые за долгое время чувствует себя счастливым, но вскоре преступное прошлое вновь настигает его...

Фильм снят по мотивам романа Кена Бруена «Лондон бульвар»

Каратель

США, Германия, боевик, триллер, драма, криминал, 2004

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.6

TV1000 Action, 18 апреля 16:55

Выполняя очередное задание, агент ФБР Фрэнк Касл переходит дорогу известному криминальному авторитету Говарду Сэйнту. Тот в отместку приказывает своим бандитам убить героя и его семью. Жена и сын погибают, но сам Фрэнк чудом выживает. Придя в себя, Касл становится другим человеком. Теперь он — Каратель. И он идет мстить за своих близких...

Экранизация комиксов Marvel.

Не говори ни слова

США, Австралия, Швейцария, Канада, триллер, драма, детектив, 2001

Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 7.1

ViP Megahit, 18 апреля 21:40

Известного психиатра Натана Конрада просят осмотреть душевнобольную пациентку Элизабет Берроуз, которой уже 10 лет не могут поставить диагноз. Девушка попала в лечебницу после того, как на ее глазах умер отец. Она ни с кем не разговаривает и кидается на санитаров. Согласившись провести сеанс с пациенткой, Натан совершил чудовищную ошибку. Есть люди, которым позарез нужно, чтоб девушка заговорила. Они похищают дочь Натана. Бандиты вернут ее, если психиатр сможет узнать шестизначный код, который Элизабет хранит в своей памяти и отказывается рассказывать.

Фильм с неожиданной концовкой.

Сценарий основан на одноименном романе Эндрю Клэвана.

Идеальный побег

США, триллер, детектив, приключения, 2009

Рейтинг: IMDb 6.5, Кинопоиск 6.9

TV1000, 18 апреля 23:25

Молодожены отправляются в свадебное путешествие на Гавайи. Медовый месяц в райском уголке неожиданно оборачивается для пары настоящим кошмаром. На острове, где они остановились, орудуют серийные убийцы.

Остросюжетный триллер с неожиданной развязкой.

Джек — покоритель великанов

США, фэнтези, приключения, 2013

Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.3

ViP Megahit, 18 апреля 23:30

Однажды простой парень по имени Джек становится обладателем волшебных бобов. Один из бобов случайно падает в землю и под домом героя произрастает гигантский стебель, который соединяет миры людей и великанов. Огромные людоеды спускаются вниз, чтобы завоевать человечество. Теперь Джеку и нескольким смельчакам предстоит вступить в неравное противостояние с кровожадными великанами.

Захватывающее фэнтези, основанное на известной сказке о Джеке-убийце великанов.