Лаура Меннелл о втором сезоне Проекта «Синяя книга»: Вас ждет много интересного и захватывающего

19 марта на канале Epic Drama состоится эксклюзивная премьера второго сезона “Проекта «Синяя книга»”.

Проект снят по мотивам реальных сверхсекретных исследований неопознанных летающих объектов, которые проводились Военно-воздушными силами США в 1950-х и 60-х годах. По этому случаю мы расспросили исполнительницу одной из главных ролей Лауру Меннелл о съемках сериала, а также ее героине – Мими Хайнек, супруги доктора Джозефа Аллена Хайнека.

Твой персонаж очень меняется по сравнению с первым сезоном. Из типичной домохозяйки 1950-х годов Мими практически становится участником сверхсекретных правительственных проектов и очень эмансипируется. Что тебе нравится в ней в первом сезоне и что ты можешь сказать о ней во втором сезоне?

В первом сезоне в ней была пустота, желание чего-то большего. Мне кажется, многие из нас могли бы понять это ощущение. Не обязательно быть домохозяйкой 1950-х годов, чтобы чувствовать себя застрявшей в семейной жизни. Мими часто подвергалась давлению. Проект «Синяя книга» во многом стал угрозой для ее семьи и стабильности, поэтому она была вынуждена найти в себе внутреннюю силу.

В этом году мы увидим более сильную и умную Мими, более динамичную и активную. В 1950-е женщин не всегда принимали всерьез, они не имели столько выбора в плане образования, карьеры и т.д. В этом году Мими начнет ломать стереотип домохозяйки того времени и будет помогать Аллену в расследованиях. Она выходит в мир и находит в нем свое место, применение своим способностям. Мими начнет официально работать на Проект «Синяя книга», что очень необычно для семейной женщины с детьми. Тогда это не было распространено и нечасто поддерживалось мужьями. Мне это кажется очень интересным и важным.

Кроме того, в этом году Мими и сама начинает искать истину. У нее появятся связи с группой гражданских по исследованию явлений НЛО. Она начнет получать информацию, тайную информацию, не всегда общедоступную. Кроме того, ее друг Эван расскажет ей о некоторых очень провокационных вещах. Персонажа Эвана играет Киро Доналд – прекрасный актер и замечательный человек. Вы знаете его по сериалу «Фарго» и фильму «Незваные гости». Словом, нас ждет еще много интересного и захватывающего.

Вам было легко вжиться в роль своей героини?

Мне повезло пообщаться с реальными сыновьями Мими – Джоэлом и Полом Хайнеками – консультантами сериала. Они рассказали о том, какая она была общительная. Она оказалась совсем другой, чем я себе представляла. В первом эпизоде Мими выглядела обеспеченной, но неуверенной в себе. Это была типичная домохозяйка 1950-х, застрявшая в своей рутине. На самом деле она была совсем иной. В этом была проблема, поскольку мы хотели основываться на реальной жизни.

Но затем Пол познакомил меня со своей сестрой Роксанн. Между ними есть определенная разница в возрасте, 16 лет или около того. Поэтому она знала Мими более молодой, чем ее братья. По ее словам, Мими раньше не была такой общительной, как ее запомнили братья. Она была интровертом, но не позволяла этой черте определять свою жизнь. И я подумала, что это очень удачное начало. Путь Мими к поиску внутренней силы начался с неуверенности в себе.

Чего в сериале больше: правды или вымысла?

Мы рассказываем историю из реальной жизни, но вносим в нее некоторые изменения, особенно с учетом того, что каждая серия снимается за ограниченное время, и мы хотим сделать ее интересной. Например, обсуждая с Полом и Джоэлом сюжетную линию Мими, я иногда краснею, потому что наверняка многие люди, смотря сериал, думают: «Боже мой, неужели у это женщины действительно были чувства к русской шпионке? Между ними была интимная связь? Или всё это выдумка?» Признаю, авторы сценария создали прекрасный сюжет, привнеся в него важный аспект с точки зрения Холодной войны и явления шпионажа в целом. Этот ход отражает дух того времени и смотрится очень интересно. Это как раз и есть пример некоторых изменений реальных событий, небольшой элемент выдумки.

Что было наиболее трудным для вас в этом сезоне?

Из интересных трудностей в этом сезоне было, например, то, что Мими села за руль. В прошлом году я не знала, что мне придется водить, узнала об этом в последний момент, меня просто поставили перед фактом. Я умею водить только с автоматической коробкой передач, а теперь мне пришлось учиться ездить на винтажной машине из 1950-х. Это было сложно.

Я встречалась с мужчиной, он предложил мне сесть за руль его машины. Эту машину прозвали Эми в честь Эми Адамс – она водила ее в фильме «Большие глаза» Тима Бертона. Она была прекрасная, идеальная, но я никогда до этого не ездила на механической коробке передач, ни разу.

Итак, я в машине, сердце стучит, как сумасшедшее, а я думаю: «Боже мой, какая прекрасная машина, сколько в ней воспоминаний! Тот парень учил Эми Адамс водить ее для фильма, а теперь я наверняка разобью ее или еще что-нибудь». Я очень переживала. Но, к счастью, у меня все получилось. Мы ездили по шоссе около 15-20 минут. Я быстро научилась, и всё прошло лучше, чем я думала. Однако некоторое время я очень боялась.

Какая атмосфера царила на съемочной площадке?

К счастью, мы хорошо ладили. Нам было легко работать вместе. Наша группа подобралась интуитивно. Никаких проблем никогда не было. Всё очень легко. Между нами возникла своего рода химия, мы нравились друг другу в обычной жизни.

Очень интересной особенностью этого сериала стало пространство для исследований. Например, аспект жизни в 1950-х. Все эти реальные события. Наши продюсеры нас часто поощряли. Например, в этом году, когда мы только начали, я говорю: «Хочу что-то почитать? Что бы вы мне посоветовали?» И Шонда Блонски, наш продюсер, говорит: «Прочти «Свидетель из Розуэлла». Потрясающая книга, просто взрыв мозга. Именно эта книга заставила моего отца поверить в инопланетян.

И книга действительно невероятная. Сезон стартует в марте. Тогда-то мы все и узнаем. Это самое загадочное дело нашего времени, загадочнее не бывает. Его просто не уместить в один эпизод, поэтому его разбили на две части. Оно просто огромное, с невероятным количеством вовлеченных людей. Столько свидетелей, людей, которые что-то видели или знали тех, кто что-то видел или слышал. Плюс этот потрясающий металл, кажется, где-то по тексту его называли «мнемо-металл». А еще этот неземной материал, из которого состоят обломки с двух мест крушения. Он был разбросан повсюду, и его нельзя было уничтожить или разделить, он постоянно возвращался в исходную форму. Многие люди имели к нему доступ.

И это лишь одна из многих вещей, которые трудно утаить, потому что слишком многие видели или слышали что-то. В этом деле так много аспектов! Я не могу многое рассказать, чтобы не портить впечатление, но это отличный эпизод. В нем вы узнаете больше о предыстории генерала Хардинга, о демонах внутри него из-за событий в Розуэлле. Во время этих эпизодов происходит событие, заставляющее героев вернуться к этому делу. Всё очень-очень интересно, я бы сказала, невероятно.

Какая из историй показалась вам наиболее правдоподобной?

Их очень много. Если говорить о втором сезоне, то для меня – моего персонажа – очень важен 4-й эпизод. Дело Келли-Хопкинсвилля. Я не могу рассказать многое, но для Мими оно очень важно, она в нем очень заинтересована. Кроме того, мне было очень интересно узнать о секретном проекте ЦРУ по контролю над разумом – раньше я о нем знала лишь понаслышке. А еще у нас появится новый, очень интригующий персонаж, который мне очень нравится. В общем, этот эпизод невероятно интересный – фактически, как и любой другой в этом сериале.

Актеры часто оставляют на память старый реквизит. Вы взяли себе что-нибудь?

Пол – сын Аллена и Мими в реальной жизни – был настолько мил, что сделал мне несколько подарков. Одним была маленькая фигурка-тотем, принадлежавшая Мими. Она теперь стоит у меня на кухне рядом со специями и напоминает о Мими. Еще он подарил мне бирюзовую брошь Мими. Мне удалось поговорить с нашим костюмером Карлой Хедланд – это прекрасный человек, делающий потрясающую работу – и мы использовали эту брошь в первом сезоне, не помню, в какой серии, кажется в предпоследней. Это было давно, но я носила одну из настоящих брошей Мими на съемках. Так что да, у меня есть такие вещи.

Химия между Сюзи и Мими очень заметна. Интересно, какими будут последствия этих отношений?

Мне нравится сюжетная линия Мими и Сюзи. Она очень запутанная, поэтому неудивительно, что у Мими сложные чувства к Сюзи. Мне кажется очень важным, когда в некоторые моменты жизни, когда ты ни в чем не уверен, вдруг появляется человек, видящий твой внутренний потенциал, и помогает раскрыть его. С таким человеком возникает личная эмоциональная связь. Это происходит нечасто, но если случается, то связь очень сильная. Поэтому меня не удивила такая связь между Мими и Сюзи. При этом Мими любит мужа и не хочет разрушить свою семью. Тот поцелуй никогда бы не произошел, если бы Сюзи не подсыпала наркотик в ее напиток.

Однако он всё же произошел, и Мими понимает, что ей нужно сделать шаг назад и осмыслить ситуацию. Поэтому Мими и Сюзи возьмут небольшую паузу. Мими больше сконцентрируется на работе с Алленом и поиске правды о феномене НЛО. В то же время, Сюзи будет занята поиском информации и отношениями с капитаном Куинном. Как Лора Меннел, должна сказать, что я немного ревную мою Сюзи к Майклу Маларки. Как бы то ни было, наши линии снова пересекутся, и произойдет еще очень много интересного.

Есть ли у вас что-то общее с Мими?

В Мими меня привлекло то, что вначале в ней была своего рода пустота. Она хотела большего от жизни, но не понимала, чего именно, не понимала свой внутренний потенциал. Я думаю, многие проходят через это. Уж я так точно. Это и была моя изначальная связь с ней, то, что привлекло меня в ней.

Понимаете, я не домохозяйка из 1950-х. Я смотрела на это с другой точки зрения. Мими, как и многие женщины того времени, страдала от рутины. Я отлично поняла эту черту ее характера и увидела в ней внутреннюю силу и уверенность. Думаю, многие люди смогут это понять и провести ассоциацию между собой и Мими.

Персонажи “Проекта «Синяя книга»“ постоянно рискуют жизнью. Почему они это делают?

Наши герои, особенно Аллен Хайнек и капитан Куинн, имеют дело с одной из самых больших загадок всех времен. Очень сложно не увлечься поиском другой разумной жизни во вселенной. Когда вы настолько близки к тому, чтобы прикоснуться хотя бы к части этой истины, мне кажется, от этого тяжело отказаться, даже несмотря на риск. В новом сезоне вас ждем много захватывающих событий, так что не переключайтесь.

Смотрите второй сезон сериала “Проекта «Синяя книга»” с 19 марта на канале Epic Drama.