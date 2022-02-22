Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Эксклюзив 22 февраля 2022 22:54 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на неделю c 28 февраля по 6 марта 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Личный архив

Правдивый астрологический прогноз на неделю (28.02.2022 — 06.03.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

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Удастся воплотить все задуманное. В личной жизни вас тоже ожидает успех, но при одном условии — если вы будете естественны и проявите смелость в своих действиях.

ОВЕН (21.03–20.04)

Вы столкнетесь с сопротивлением, которое вас в какой-то степени не устраивает. Однако постарайтесь быть менее властным, когда вы выражаете свои потребности.

  • Любовь. Ваша личная жизнь заиграет красками. Причем эмоции вы испытаете самые положительные - любимый будет только радовать
  • Здоровье. подходящее время для прохождения обследования.
  • Финансы. Деньги появятся неожиданно, вероятно, из непредвиденного источника.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Если вас расстраивает все вокруг, то, возможно, вы слишком стараетесь контролировать неконтролируемое. Время сделать небольшой перерыв.

  • Любовь. Хорошее время для решения вопросов в личной жизни, которые до этого вызывали трудности.
  • Здоровье. Чтобы не испортить себе праздники, при малейших признаках простуды срочно примите меры.
  • Финансы. Не лучший период для решения материальных вопросов и увеличения доходов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Вы готовы подстроиться под людей и обстоятельства, дабы прекратить конфликт. Проявите твердость.

  • Любовь. Ваши чувства взаимны, а самые смелые желания осуществятся.
  • Здоровье. Не исключено обострение аллергии, особенно кожных ее проявлений.
  • Финансы. Следует быть осторожными с тратами и воздержаться от необязательных приобретений.

РАК (22.06–22.07)

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Лучшей поддержкой ваших идей на этой неделе станут близкие и единомышленники. Они одобрят новые идеи и позаботятся о том, чтобы новое как можно быстрее стало реальностью. 

  • Любовь.  Настройтесь на положительные перемены в личной жизни.
  • Здоровье. Постарайтесь дистанцироваться от людей, которые вас провоцируют на конфликты.
  • Финансы. Точный расчет поможет сократить убытки.

ЛЕВ (23.07–23.08)

За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быстрые и приятные результаты. Так что определите для себя приоритеты и действуйте! 

  • Любовь. Не забывайте, что ваш близкий человек нуждается во внимании, сочувствии и сопереживании.
  • Здоровье. Проветренная комната, чистая постель, правильная подушка – и хроническую усталость как рукой снимет.
  • Финансы. Время решать вопросы, связанные с долгами, кредитами, наследством или страховками.

ДЕВА (24.08–23.09)

Неделя преподнесет много приятных сюрпризов, подарит незабываемые моменты. Она также благоприятна для творчества.

  • Любовь. Ваш взгляд на ситуацию не всегда верный. Так что не воспринимайте так болезненно разногласия со второй половинкой.
  • Здоровье. Если витаминные капли и гимнастика не снимают усталость глаз, не затягивайте – идите к окулисту.
  • Финансы. Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные траты, чтобы понять, как вы сможете на них заработать.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

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Наступает время счастливых и радостных событий. Ваша жизнь сейчас меняется к лучшему.

  • Любовь. Вить гнездо вы отлично умеете, вот и займитесь этим делом на неделе.
  • Здоровье. Простуда – главный враг того, кто находится в движении.
  • Финансы. В четверг будут удачными поездки и командировки.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Разорвите ненужные связи, избавьтесь от иллюзий. Освободившись от балласта, вы станете свободными и добьетесь успеха.

  • Любовь.   Самое подходящее время, чтобы признаваться в любви.
  • Здоровье. Избегайте сквозняков и открытых окон
  • Финансы. Ситуация пока не изменится.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Период пройдет на позитивной волне, хотя в некоторые планы придется внести определенные коррективы. 

  • Любовь. Укрепляйте свои отношения. Можно отправиться в совместное путешествие.
  • Здоровье. Берегите себя, болезни могут навалиться в одночасье.
  • Финансы. Большие покупки совершайте в среду.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Непростая, но интересная неделя. Постарайтесь в любой обстановке сохранять спокойствие. Не потакайте своим и чужим слабостям. 

  • Любовь. На будущее лучше не загадывать, новые знакомства также нежелательны.
  • Здоровье. Сейчас вам угрожают заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем.
  • Финансы. Ни в коем случае не следует брать кредиты.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

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В реализации своих идей действуйте решительно и быстро. В начале недели вы способны сделать важный шаг, чтобы изменить жизнь к лучшему.

  • Любовь. Любимый человек может быть несправедлив к вам, но нужно отнестись к этому с юмором, чтобы сохранить отношения.
  • Здоровье. Интеллектуальное перенапряжение может стать причиной нервного срыва.
  • Финансы. Вас ждет солидная финансовая прибыль

РЫБЫ (21.02–20.03)

В этот период следует заняться только необходимыми делами, а все остальное попытайтесь отложить на ближайшее будущее. 

  • Любовь.  Вы сможете легко договориться со своей второй половинкой.
  • Здоровье. Проблемы могут возникнуть практически на ровном месте. Не переохлаждайтесь.
  • Финансы.  Возможны денежные поступления и подарки.

Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №8-2022)

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