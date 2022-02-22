Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю c 28 февраля по 6 марта 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (28.02.2022 — 06.03.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Удастся воплотить все задуманное. В личной жизни вас тоже ожидает успех, но при одном условии — если вы будете естественны и проявите смелость в своих действиях.

Вы столкнетесь с сопротивлением, которое вас в какой-то степени не устраивает. Однако постарайтесь быть менее властным, когда вы выражаете свои потребности.

Любовь. Ваша личная жизнь заиграет красками. Причем эмоции вы испытаете самые положительные - любимый будет только радовать

Ваша личная жизнь заиграет красками. Причем эмоции вы испытаете самые положительные - любимый будет только радовать Здоровье. п одходящее время для прохождения обследования.

одходящее время для прохождения обследования. Финансы. Деньги появятся неожиданно, вероятно, из непредвиденного источника.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Если вас расстраивает все вокруг, то, возможно, вы слишком стараетесь контролировать неконтролируемое. Время сделать небольшой перерыв.

Любовь. Хорошее время для решения вопросов в личной жизни, которые до этого вызывали трудности.

Хорошее время для решения вопросов в личной жизни, которые до этого вызывали трудности. Здоровье. Чтобы не испортить себе праздники, при малейших признаках простуды срочно примите меры.

Чтобы не испортить себе праздники, при малейших признаках простуды срочно примите меры. Финансы. Не лучший период для решения материальных вопросов и увеличения доходов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Вы готовы подстроиться под людей и обстоятельства, дабы прекратить конфликт. Проявите твердость.

Любовь. Ваши чувства взаимны, а самые смелые желания осуществятся.

Ваши чувства взаимны, а самые смелые желания осуществятся. Здоровье. Не исключено обострение аллергии, особенно кожных ее проявлений.

Не исключено обострение аллергии, особенно кожных ее проявлений. Финансы. Следует быть осторожными с тратами и воздержаться от необязательных приобретений.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Настройтесь на положительные перемены в личной жизни.

Настройтесь на положительные перемены в личной жизни. Здоровье. Постарайтесь дистанцироваться от людей, которые вас провоцируют на конфликты.

Постарайтесь дистанцироваться от людей, которые вас провоцируют на конфликты. Финансы. Точный расчет поможет сократить убытки.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Лучшей поддержкой ваших идей на этой неделе станут близкие и единомышленники. Они одобрят новые идеи и позаботятся о том, чтобы новое как можно быстрее стало реальностью.

За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быстрые и приятные результаты. Так что определите для себя приоритеты и действуйте!

Любовь. Не забывайте, что ваш близкий человек нуждается во внимании, сочувствии и сопереживании.

Не забывайте, что ваш близкий человек нуждается во внимании, сочувствии и сопереживании. Здоровье. Проветренная комната, чистая постель, правильная подушка – и хроническую усталость как рукой снимет.

Проветренная комната, чистая постель, правильная подушка – и хроническую усталость как рукой снимет. Финансы. Время решать вопросы, связанные с долгами, кредитами, наследством или страховками.

ДЕВА (24.08–23.09)

Неделя преподнесет много приятных сюрпризов, подарит незабываемые моменты. Она также благоприятна для творчества.

Любовь. Ваш взгляд на ситуацию не всегда верный. Так что не воспринимайте так болезненно разногласия со второй половинкой.

Ваш взгляд на ситуацию не всегда верный. Так что не воспринимайте так болезненно разногласия со второй половинкой. Здоровье. Если витаминные капли и гимнастика не снимают усталость глаз, не затягивайте – идите к окулисту.

Если витаминные капли и гимнастика не снимают усталость глаз, не затягивайте – идите к окулисту. Финансы. Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные траты, чтобы понять, как вы сможете на них заработать.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Вить гнездо вы отлично умеете, вот и займитесь этим делом на неделе.

Вить гнездо вы отлично умеете, вот и займитесь этим делом на неделе. Здоровье. Простуда – главный враг того, кто находится в движении.

Простуда – главный враг того, кто находится в движении. Финансы. В четверг будут удачными поездки и командировки.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Наступает время счастливых и радостных событий. Ваша жизнь сейчас меняется к лучшему.

Разорвите ненужные связи, избавьтесь от иллюзий. Освободившись от балласта, вы станете свободными и добьетесь успеха.

Любовь. Самое подходящее время, чтобы признаваться в любви.

Самое подходящее время, чтобы признаваться в любви. Здоровье. Избегайте сквозняков и открытых окон

Избегайте сквозняков и открытых окон Финансы. Ситуация пока не изменится.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Период пройдет на позитивной волне, хотя в некоторые планы придется внести определенные коррективы.

Любовь. Укрепляйте свои отношения. Можно отправиться в совместное путешествие.

Укрепляйте свои отношения. Можно отправиться в совместное путешествие. Здоровье. Берегите себя, болезни могут навалиться в одночасье.

Берегите себя, болезни могут навалиться в одночасье. Финансы. Большие покупки совершайте в среду.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Непростая, но интересная неделя. Постарайтесь в любой обстановке сохранять спокойствие. Не потакайте своим и чужим слабостям.

Любовь. На будущее лучше не загадывать, новые знакомства также нежелательны.

На будущее лучше не загадывать, новые знакомства также нежелательны. Здоровье. Сейчас вам угрожают заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем.

Сейчас вам угрожают заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Финансы. Ни в коем случае не следует брать кредиты.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Любимый человек может быть несправедлив к вам, но нужно отнестись к этому с юмором, чтобы сохранить отношения.

Любимый человек может быть несправедлив к вам, но нужно отнестись к этому с юмором, чтобы сохранить отношения. Здоровье. Интеллектуальное перенапряжение может стать причиной нервного срыва.

Интеллектуальное перенапряжение может стать причиной нервного срыва. Финансы. Вас ждет солидная финансовая прибыль

РЫБЫ (21.02–20.03)

В реализации своих идей действуйте решительно и быстро. В начале недели вы способны сделать важный шаг, чтобы изменить жизнь к лучшему.

В этот период следует заняться только необходимыми делами, а все остальное попытайтесь отложить на ближайшее будущее.

Любовь. Вы сможете легко договориться со своей второй половинкой.

Вы сможете легко договориться со своей второй половинкой. Здоровье. Проблемы могут возникнуть практически на ровном месте. Не переохлаждайтесь.

Проблемы могут возникнуть практически на ровном месте. Не переохлаждайтесь. Финансы. Возможны денежные поступления и подарки.

Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №8-2022)

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