Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (28.02.2022 — 06.03.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
Вы столкнетесь с сопротивлением, которое вас в какой-то степени не устраивает. Однако постарайтесь быть менее властным, когда вы выражаете свои потребности.
- Любовь. Ваша личная жизнь заиграет красками. Причем эмоции вы испытаете самые положительные - любимый будет только радовать
- Здоровье. подходящее время для прохождения обследования.
- Финансы. Деньги появятся неожиданно, вероятно, из непредвиденного источника.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Если вас расстраивает все вокруг, то, возможно, вы слишком стараетесь контролировать неконтролируемое. Время сделать небольшой перерыв.
- Любовь. Хорошее время для решения вопросов в личной жизни, которые до этого вызывали трудности.
- Здоровье. Чтобы не испортить себе праздники, при малейших признаках простуды срочно примите меры.
- Финансы. Не лучший период для решения материальных вопросов и увеличения доходов.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Вы готовы подстроиться под людей и обстоятельства, дабы прекратить конфликт. Проявите твердость.
- Любовь. Ваши чувства взаимны, а самые смелые желания осуществятся.
- Здоровье. Не исключено обострение аллергии, особенно кожных ее проявлений.
- Финансы. Следует быть осторожными с тратами и воздержаться от необязательных приобретений.
РАК (22.06–22.07)
- Любовь. Настройтесь на положительные перемены в личной жизни.
- Здоровье. Постарайтесь дистанцироваться от людей, которые вас провоцируют на конфликты.
- Финансы. Точный расчет поможет сократить убытки.
ЛЕВ (23.07–23.08)
За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быстрые и приятные результаты. Так что определите для себя приоритеты и действуйте!
- Любовь. Не забывайте, что ваш близкий человек нуждается во внимании, сочувствии и сопереживании.
- Здоровье. Проветренная комната, чистая постель, правильная подушка – и хроническую усталость как рукой снимет.
- Финансы. Время решать вопросы, связанные с долгами, кредитами, наследством или страховками.
ДЕВА (24.08–23.09)
Неделя преподнесет много приятных сюрпризов, подарит незабываемые моменты. Она также благоприятна для творчества.
- Любовь. Ваш взгляд на ситуацию не всегда верный. Так что не воспринимайте так болезненно разногласия со второй половинкой.
- Здоровье. Если витаминные капли и гимнастика не снимают усталость глаз, не затягивайте – идите к окулисту.
- Финансы. Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные траты, чтобы понять, как вы сможете на них заработать.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
- Любовь. Вить гнездо вы отлично умеете, вот и займитесь этим делом на неделе.
- Здоровье. Простуда – главный враг того, кто находится в движении.
- Финансы. В четверг будут удачными поездки и командировки.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Разорвите ненужные связи, избавьтесь от иллюзий. Освободившись от балласта, вы станете свободными и добьетесь успеха.
- Любовь. Самое подходящее время, чтобы признаваться в любви.
- Здоровье. Избегайте сквозняков и открытых окон
- Финансы. Ситуация пока не изменится.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Период пройдет на позитивной волне, хотя в некоторые планы придется внести определенные коррективы.
- Любовь. Укрепляйте свои отношения. Можно отправиться в совместное путешествие.
- Здоровье. Берегите себя, болезни могут навалиться в одночасье.
- Финансы. Большие покупки совершайте в среду.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Непростая, но интересная неделя. Постарайтесь в любой обстановке сохранять спокойствие. Не потакайте своим и чужим слабостям.
- Любовь. На будущее лучше не загадывать, новые знакомства также нежелательны.
- Здоровье. Сейчас вам угрожают заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем.
- Финансы. Ни в коем случае не следует брать кредиты.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
- Любовь. Любимый человек может быть несправедлив к вам, но нужно отнестись к этому с юмором, чтобы сохранить отношения.
- Здоровье. Интеллектуальное перенапряжение может стать причиной нервного срыва.
- Финансы. Вас ждет солидная финансовая прибыль
РЫБЫ (21.02–20.03)
В этот период следует заняться только необходимыми делами, а все остальное попытайтесь отложить на ближайшее будущее.
- Любовь. Вы сможете легко договориться со своей второй половинкой.
- Здоровье. Проблемы могут возникнуть практически на ровном месте. Не переохлаждайтесь.
- Финансы. Возможны денежные поступления и подарки.
Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №8-2022)
Будьте с Теленеделей в Instagram.