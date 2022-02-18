Павел Глоба предрек удачу трем знакам Зодиака: узнайте, кто они

18 февраля 2022 19:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба предрек удачу трем знакам Зодиака: узнайте, кто они
Павел Глоба предрек удачу трем знакам Зодиака: узнайте, кто они
pixabay.com

Вторая половина февраля принесет множество успехов в жизни трех знаков Зодиака.

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Павел Глоба составил гороскоп на вторую половину февраля. По его мнению, окончание зимы принесет много приятных событий представителям трех знаков Зодиака.  

Овен, вы, наконец, избавитесь от проблем, которые длительное время мешали вам наслаждаться жизнью. Глоба считает, что в феврале вы будете полны сил, энергичны и счастливы. Не придется расставаться с близкими или, например, терпеть в своем окружении неприятных личностей. 

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Львы, для вас наступает хорошее время, чтобы начать новое дело в любой сфере. Кроме того, не исключает Глоба и приятной встречи. Вы будете находиться в центре внимания и на многих сможете воспроизвести неизгладимое впечатление. 

Водолей, если вы решитесь на что-то серьезное в феврале, то обязательно достигните успеха. Главное, не рассказывать слишком много посторонним людям, среди них могут оказаться завистники, предупреждает Глоба.

Кроме того, время благоприятно для ремонта. 

Напомним, 

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