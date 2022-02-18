Павел Глоба предрек удачу трем знакам Зодиака: узнайте, кто они
Вторая половина февраля принесет множество успехов в жизни трех знаков Зодиака.
Овен, вы, наконец, избавитесь от проблем, которые длительное время мешали вам наслаждаться жизнью. Глоба считает, что в феврале вы будете полны сил, энергичны и счастливы. Не придется расставаться с близкими или, например, терпеть в своем окружении неприятных личностей.
Водолей, если вы решитесь на что-то серьезное в феврале, то обязательно достигните успеха. Главное, не рассказывать слишком много посторонним людям, среди них могут оказаться завистники, предупреждает Глоба.
Кроме того, время благоприятно для ремонта.
Напомним,