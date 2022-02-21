Зеркальная дата 22.02.2022: как загадать заветное желание?

Во вторник нас ожидает одно из самых интересных нумерологических событий всего года, дата 22.02.2022.

Дата является зеркальной, кроме того, если сложить все двойки этой даты, получится магическое число 12.

Нумерологи считают, что именно 12 отвечает за управление мировым порядком. Действительно, это число чаще других встречается в мифологии разных стран. Мы знаем, что существовало 12 богов в Греции, вспоминаем о 12 подвигах Геракла, даже знаков Зодиака тоже двенадцать.

А помните. что апостолов у Христа тоже было 12?

Ну, и часов на циферблате вы сами знаете сколько.

Надеемся, мы вас убедили, что к завтрашнему дню нельзя относиться легкомысленно.

Завтра, 22 февраля, каждый из нас может запрограммировать свое будущее. Для этого необходимо как можно чаще и дольше думать о своих мечтах, о том, чего вы хотите достичь. Отправляйте в космос конкретные месседжи, советуют астрологи.

Если хотите машину, например, не ленитесь указать ее марку и цвет. Желания должны быть полными и яркими.

Еще лучше, если их будет двенадцать. Выделите время и напишите на листке 12 сокровенных желаний. И завтра, весь день, думайте о них и о своем будущем.

У вас все обязательно получится!

Напомним,