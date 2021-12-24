Восточный гороскоп на 2022 год: астрологи назвали имена везунчиков

24 декабря 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Восточный гороскоп на 2022 год: астрологи назвали имена везунчиков
Восточный гороскоп на 2022 год: астрологи назвали имена везунчиков
pixabay.com

Названы знаки китайского гороскопа, которым повезет в 2022 году!

Бык, вам для успеха на финансовом поле придется тщательно проверять информацию, поступающую из чужих рук. При должном уровне внимательности вы сможете обойти неудачи. Близкие могут заставить вас взять на себя новые обязанности, однако в итоге они придутся вам очень даже по душе.

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Тигр, вам астрологи советуют проявлять критичность и подозрительность, общаясь с незнакомцами. Именно они могут создать вам неприятности, например, в работе.

В остальном же год будет успешным, вы сможете приобрести много вещей, о которых еще год назад не могли и подумать. 

Петух, постарайтесь быть менее вспыльчивым и задиристым в 2022 году, поскольку Тигр, символ года, этого не любит. Если вы начнете вести себя более спокойно, то деньги сами поплывут к вам в руки. Источником приятных эмоций обязательно станут близкие и друзья! Постарайтесь быть с ними помягче.

Напомним,

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