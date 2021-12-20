Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Козерог: здоровье, деньги и любовь
Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Козерога.
Гороскоп здоровья на 2022 год Козерог2022 вам постоянно не будет хватать времени на все замыслы и планы. Из-за этого может пострадать и здоровье. Начните гулять на свежем воздухе, заниматься йогой или использовать другие приемы для расслабления.
В холодное время года защища
Финансовый гороскоп на 2022 год для Козерога
В год Черного Водяного Тигра придется упорно трудиться, не надеясь на какое-нибудь удачное стечение обстоятельств.
В коллективе осторожно обращайтесь с личной информацией, не провоцируйте конфликты и не смешивайте личное с работой. Ссоры с коллегами, к сожалению, вероятны, они могут подпортить вашу репутацию у начальства.
Финансовый успех возможен в конце года, когда вы, наконец, оставите конкурентов позади.
Любовный гороскоп на 2022 год Козерог
Если же в семье у вас все хорошо, бросьте все силы, чтобы так оно и оставалось.
Кризисы могут вспыхнуть внезапно, особенно если у вас эмоции будут слишком часто преобладать над здравым смыслом
Напомним,