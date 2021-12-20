Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Козерог: здоровье, деньги и любовь

20 декабря 2021 18:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Козерог: здоровье, деньги и любовь
Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Козерог: здоровье, деньги и любовь
pixabay.com

Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Козерога.

Гороскоп здоровья на 2022 год Козерог

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В 2022 вам постоянно не будет хватать времени на все замыслы и планы. Из-за этого может пострадать и здоровье. Начните гулять на свежем воздухе, заниматься йогой или использовать другие приемы для расслабления. 

В холодное время года защища

Финансовый гороскоп на 2022 год для Козерога

В год Черного Водяного Тигра придется упорно трудиться, не надеясь на какое-нибудь удачное стечение обстоятельств.

В коллективе осторожно обращайтесь с личной информацией, не провоцируйте конфликты и не смешивайте личное с работой. Ссоры с коллегами, к сожалению, вероятны, они могут подпортить вашу репутацию у начальства.

Финансовый успех возможен в конце года, когда вы, наконец, оставите конкурентов позади. 

Любовный гороскоп на 2022 год Козерог

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Ожидаются перемены: если вы находились с партнером в кризисе, то можете даже расстаться. Однако вскоре ощутите, что решение было правильным, вслед за закрытой дверью вы увидите новую, открытую.

Если же в семье у вас все хорошо, бросьте все силы, чтобы так оно и оставалось.

Кризисы могут вспыхнуть внезапно, особенно если у вас эмоции будут слишком часто преобладать над здравым смыслом

Напомним,

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