Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Козерог: здоровье, деньги и любовь

Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Козерог: здоровье, деньги и любовь

Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Козерога.

Гороскоп здоровья на 2022 год Козерог

2022 вам постоянно не будет хватать времени на все замыслы и планы. Из-за этого может пострадать и здоровье. Начните гулять на свежем воздухе, заниматься йогой или использовать другие приемы для расслабления.

В холодное время года защища

Финансовый гороскоп на 2022 год для Козерога

В год Черного Водяного Тигра придется упорно трудиться, не надеясь на какое-нибудь удачное стечение обстоятельств.

В коллективе осторожно обращайтесь с личной информацией, не провоцируйте конфликты и не смешивайте личное с работой. Ссоры с коллегами, к сожалению, вероятны, они могут подпортить вашу репутацию у начальства.

Финансовый успех возможен в конце года, когда вы, наконец, оставите конкурентов позади.

Любовный гороскоп на 2022 год Козерог

Ожидаются перемены: если вы находились с партнером в кризисе, то можете даже расстаться. Однако вскоре ощутите, что решение было правильным, вслед за закрытой дверью вы увидите новую, открытую.

Если же в семье у вас все хорошо, бросьте все силы, чтобы так оно и оставалось.

Кризисы могут вспыхнуть внезапно, особенно если у вас эмоции будут слишком часто преобладать над здравым смыслом

Напомним,