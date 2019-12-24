Александр Лукьяненко: Я – за новые впечатления!

За кулисами большого праздничного концерта «На Интере – Главная елка страны» мы расспросили ведущего «Полезной программы» Александра Лукьяненко о том, с каким настроением он провожает 2019 год?

Как решился на музыкальный эксперимент, который зрители увидят 31 декабря в праздничном концерте? Верит ли в гороскопы и как относится к символу 2020 года?

Александр, сегодня все, кто готовится праздновать встречу Нового года, делятся на две категории – за натуральные елки и за искусственные. Вы на чьей стороне?

С прошлого года у меня искусственная елка, и это – вынужденный шаг. Дело не только в моем коте, который гораздо меньше интересуется искусственной. Вы когда-то пытались вынести из квартиры елку, которая простояла месяц? У меня елка обычно наряжается не позднее 19 декабря и разбирается 14-15 января. А потом - иголки везде… Устал я от этих иголок. Ну и экологический момент тоже присутствует.

Игрушками уже запаслись?

У меня их целая коллекция. По традиции, когда я перед Рождеством или в районе Нового года попадаю в Европу, обязательно покупаю там новогодние игрушки в антикварных лавках. Обращаю внимание обычно на шарики – они бывают очень интересные. У меня есть шарики, купленные в Ватикане, Германии, Египте, в любимом Париже, есть – из Москвы, где я раньше работал. А вместо Санта Клауса или Деда Мороза у меня уже много лет – новогодний кот в британской короне, знаменитый Гарфилд из комиксов, купленный в Виндзорском замке в сочельник ровно 10 лет назад. В этом году мой кот Моцарт разбил одну из самых интересных елочных игрушек – пишущую машинку. Она много лет висела на елках. Но прошлой зимой мне стало жалко расставаться с новогодним настроением, и я решил, что игрушка постоит у меня на полке еще пару недель. Схватки с 10 килограммами кота она не пережила. А надколотую игрушку я на елку уже не повешу… Заменю чем-то из коллекции.

Что хорошего из 2019 года вы хотели бы взять в 2020-й?

Какие-то приятные ощущения. Впервые за много лет я вернулся в кадр. И то, что я сейчас делаю в «Полезной программе», мне нравится. Берем однозначно в следующий год «Полезную программу» и все вкусное, что в ней есть. Все, что было некачественным — оставляем в прошлом. А еще ощущение спокойствия и уюта, которое у меня появилось в этом году, тоже хочу продлить на следующий.

Приходится ли Вам пересекаться в реальности со зрителями? Делали ли они для вас или вы для них что-то хорошее вне эфира?

Да. Кроме «Полезной программы» я еще занимаюсь новостями на НТН. Мы очень часто помогаем зрителям. Уже даже перестали считать, скольких отправили на лечение, спасли. А зрители «Полезной программы» начали писать письма(правда, не все до меня доходят) и даже пытались передавать продукты.

Что это было?

Самое необычное – почитательница программы из Киевской области прислала посылку с грибами и книгой о грибах с достаточно спорной, смешной картинкой на обороте. Еще присылают милые сувенирчики. Одна вещь мне досталась с большой скидкой, как ведущему «Полезной программы» – известные весы «Тюмень». Уникальность их заключается в том, что они – из самой первой партии, первого года выпуска. Я нашел их совершенно случайно на сайте объявлений. А, когда приехал забирать, мне сделали скидку в 150 гривен: «Раз они будут на телевидении… ».

Хранятся теперь у нас в редакции.

Изменилось ли за время работы над этим проектом ваше отношение к продуктам?

Я и был требовательным всегда в этом смысле. Моя бабушка — кулинар, товаровед. Со мной по магазинам многие не хотят ходить, потому что я всегда говорю правду о том, что мне пытаются продать. Я из тех людей, которые придя в заведение, могут отправить салат обратно шеф-повару.

Теоретически могу есть все, потому что много лет работал журналистом. А эта работа предполагает луженый желудок. Но в целом я – гурман. Готовить умею и понимаю, что мне готовят и из чего.

Будучи руководителем редакции, насколько сложно стать просто ведущим и слушать шеф-редактора?

Дело в том, что я когда-то и сам работал шеф-редактором Андрея Данилевича. Есть опыт работы и с одной, и с другой стороны. Поэтому понимаю, как важно иногда слышать коллег.

И никогда – никогда нет желания сделать по – своему?

Бывает. Я же не могу бросить вести программу и объяснять шефу: «Подожди, я сейчас это дожму, а потом сделаем вот это». Поэтому иногда просто делаю. Но такое случается редко. Кстати, если честно, есть один недостаток в том, что я начал активно работать в кадре. Работа начала занимать больше времени, и я стал меньше путешествовать. Поэтому надеюсь, что неделя в 2020 году превратится в восьмидневную, и времени будет хватить на все.

А куда бы вы хотели поехать в следующем году?

Никак не доеду до Мон-Сен-Мишеля во Франции. Там красиво, во-первых, а во-вторых, я никогда не был на атлантическом побережье этой страны. Ну, и, все-таки, я же не просто так второй год подряд доучиваю забытый со школы французский язык?! Еще очень хочу прокатиться по Австрии. Там поселились недавно мои друзья, а я основательно с этой страной не знаком. Очень люблю Европу, старенькую, чистенькую. Иллюзий на ее счет не строю, но эмоционально это – мое, в отличие от Азии. Очень хочу в Португалию. Это весело, вкусно и недорого.

Чего хорошего еще ждете от будущего года?

Когда открываю рейтинги, всегда жду хороших новостей. Надеюсь, в следующем году они тоже будут расти. А еще…я ведь из тех людей, которые любят придумывать что-то новое. Коллег периодически забрасываю предложениями: «Давайте вот так сделаем, а здесь переделаем, потому что такое уже было, нужно что-то новое». Очень надеюсь, что все мои идеи будет возможность реализовать.

По поводу идей и экспериментов. В этом новогоднем концерте «Интера» Вы выходите на сцену вместе с другими ведущими и поете. Вы вообще много раз пели на телевидении?

Впервые со времен музыкальной школы, которую бросил. Мне тогда было 12 лет. Не хотел учиться, на этом настаивали бабушки. Но в тот момент, когда я понял, что можно взбрыкнуть, я музыкальную школу бросил.

Как же вы приняли этот вызов – выйти и спеть?

Современная техника. Не будем раскрывать все секреты.

Как относитесь к символике года и каковы люди, в этот год рожденные? (пытаемся вычислить, каким же по характеру событий будет 2020)?

Крысы и мыши – очень умные животные. Люди, которые родились в этот год, по моим наблюдениям, тоже умные и находчивые, они умеют дружить. А вообще, если честно, я к гороскопам отношусь скептически. Но редакция «Полезной программы» заранее обзавелась символом года. У нас живет серый крыс с розовым хвостом – Виктор. Он появился во время съемок выпуска о сыре, собственно, выбирал в эфире сыр. А после съемок – поселился на рабочем столе девушки-редактора. Теперь Виктор – обладатель просторной клетки, наш штатный консультант-дегустатор и находится на полном обеспечении – зерно, сухарики, овощи, сыр. Он уже напоминает толстую серую мышь из мультфильма «Кот Леопольд». Кстати, с девушками общается гораздо лучше, чем с парнями: чувствует, видимо, конкуренцию.

Чего не хотите и что хотите получить в этом году под елку?

Теперь не могу, когда мне дарят что-то вроде носков, подарки без выдумки, которые я сам вполне могу себе купить. Не люблю, когда дарят парфюмерию, потому что предпочитаю выбирать ароматы сам. Зато очень люблю билеты на какое-нибудь мероприятие или в какую-нибудь страну. Я – за новые впечатления.

Что пожелаете читателям tv.ua?

Традиционно – счастья и здоровья. А еще – не настраиваться на плохое. Одни считают, что следующий високосный год будет тяжелым, а другие – наоборот, что эти годы самые успешные. Чтобы не происходило, оставайтесь самими собой и не лгите себе. Желаю оставаться верным своим принципам и убеждениям, тогда найдутся силы, положительные эмоции и неожиданные возможности. Желаю того, чего нам всем не хватает — побольше любви к себе и к окружающим, быть чуть добрее и благожелательнее относится друг к другу. Когда твой день прошел с улыбкой, не нужно вечером тратить силы и эмоции, чтобы сбросить негатив. Давайте хотя бы в этом поддерживать друг друга. С наступающим Новым годом!