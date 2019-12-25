ТОП-5 новогодних фильмов от актрисы Надежды Хильской

Предновогодняя пора – лучшее время для просмотра любимых фильмов, которые создают особое праздничное настроение.

Своей пятеркой лучших фильмов для Нового года поделилась актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Швидка» на канале НЛО TV, Надежда Хильская

В предновогоднее время, чтобы настроить себя на праздничное настроение я смотрю… фильмы! Поэтому с радостью делюсь с вами своим списком ТОП-5 фильмов под Новый Год)

«Один дома» и «Один дома-2»

США, 1990-1992

Пожалуй, никого не удивлю, но на первом месте в моем списке – «Один Дома» и «Один Дома-2». Под эти фильмы мы всегда украшаем дом всей семьей, наряжаем елку, развешиваем гирлянды, рождественские венки. Этот маленький мальчишка, который старается постоять за себя, стал уже неотъемлемой частью новогоднего настроения!

«Рождественская история»

США, 2009

Обязательно посмотрите под Новый год мультфильм «Рождественская история»! Это экранизация повести Чарльза Диккенса с Джимом Керри в главной роли. Его история заставит вас вспомнить о прошлом, настоящем и в следствие всего этого задуматься о будущем. Это не только красивая, но ещё и поучительная история.

«Старый Новый год»

США, 2011

Замечательный фильм «Старый Новый Год» – один из моих фаворитов. По сюжету фильма накануне Нового года переплетаются жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер и человека, который вообще ненавидит этот праздник. Несмотря на такой замысловатый список героев – это очень романтичный и уютный фильм.

«Интуиция»

США, 2001

Прекраснейший фильм «Интуиция» на четвертом месте в моем списке! Сюжет такой: парень и девушка встречаются в предновогодней суматохе в магазине. Так получилось, что они пытались купить одну и ту же пару перчаток. Вдруг они понимают, что их непреодолимо тянет друг к другу. Как результат, они проводят превосходный вечер вместе, хотя у каждого из них есть постоянный партнер. Когда пришло время попрощаться, они решают испытать судьбу: она пишет свой номер телефона в книге, а он – на банкноте. Книгу сдают букинисту, а купюру разменивают. Молодые люди уверены: если им суждено быть вместе, то они обязательно встретятся вновь…

«Ирония судьбу или С легким паром»

СССР, 1975

Ну и, конечно, я не могу обойти стороной «Иронию судьбы или с легким паром». Этот фильм всегда составляет мне компанию во время последних приготовлений в канун Нового года. Режу салаты, сервирую стол и наряжаюсь вместе с ним.

Желаю вам в Новом году посмотреть много хороших фильмов и получить от них массу положительных эмоций! С Наступающим!