Анастасия Даугуле: У Деда Мороза аврал с заказами, берем инициативу в свои руки!

В интервью Анастасия Даугуле рассказала, почему украшение ёлки – это целая церемония.

Очаровательная телеведущая Анастасия Даугуле е нечасто балует интервью, однако под Новый год она нашла время, чтобы ответить на несколько вопросов tv.ua об отношении к символу Нового года, планах и ожиданиях от 2020, съемках в концерте «На Интере - Главная елка страны», который телезрители увидят 31 декабря в 22:30, новогодних чудесах и неожиданностях и многом другом. Интервью получилось светлым и позитивным, таким же, как и сама Анастасия.

– В этом году ведущие, открывая концерт, споют довольно непростую композицию – «I will survive». Вы – поющий человек? Насколько это было сложно?

Да, это был смелый музыкальный эксперимент. Мы ведь очень разные, хорошо знаем своё журналистское дело, но пение – это немного другое. Я пою преимущественно в лесу во время пробежек и слушают меня разве что утренние птицы. А здесь нужно брать высоту на главной оперной сцене страны. Это вызов. Тем более, что песня и правда непростая. «I will survive» - вулкан эмоций, когда пружина сжимается и взрывается. Мы искали правильные акценты с музыкальным продюсером канала, спевались друг с другом, записывали звук в профессиональной студии. В итоге удалось невозможное – восемь совершенно разных телеведущих, лиц канала, разыграют особенную историю. Мы добавили в номер закулисные съемки, снятые одним динамичным планом, без остановки и раскадровки, это сложно, но результат того стоил.

- Расскажите о своем концертном платье. По-моему, это – цвет шампанского?

Платье в этот раз будет не одно! Но главное – искристо-золотое. Я питаю очевидную слабость к золотистым вечерним платьям. Глаза сразу загораются. И наши стилисты это знают. Мы сшили дизайнерский сверкающий наряд и в этом году. Может показаться, что ослепляю, как ёлка в гирляндах. Но ведь и повод какой – Новый год!

- В Болгарии есть новогодняя традиция под названием «минута новогодних поцелуев». Ровно в полночь после боя часов выключают свет и в этот момент можно поцеловать любого человека, который тебе нравится. Этот поцелуй останется в тайне. А каких новогодних традиций придерживаетесь вы?

- У нас будет именно такой момент в новогоднем концерте! С этой самой традицией. Мне кажется, новогодние поцелуи в темноте – это прекрасно. И это может стать началом новой красивой истории.

Обычно когда часы бьют полночь, я выполняю древний магический ритуал с написание и сжиганием текста с желанием. Пепел, растворенный в бокале шампанского, нужно непременно успеть выпить до окончания 12-го удара. И желание непременно сбудется. Проверено. Кроме волшебства и сноровки, результат гарантирует точная фокусировка на цели – ведь нужно сосредоточиться, выбрать одно желание, сформулировать его максимально кратко и четко. Это уже половина успеха.

- Как относитесь к символу Нового 2020 года – крысе, мыши? Может, вы боитесь мышей?

Испытываю к ним симпатию. В детстве у меня жили хомячки. Это те же крысы, но с хорошим пиаром. Крысы очень умные, сообразительные, находчивые. Много веков живут рядом с людьми, попали в сказки, романы, даже в знаменитый балет «Щелкунчик». Я не боюсь ни крыс, ни мышей. На стул при виде грызунов не запрыгиваю, паниковать не начинаю.

- Елку наряжать будете?

- Да, обязательно! Украшение ёлки – это целая церемония. Достать коробку с игрушками, подобрать по цвету, развесить вперемешку с шоколадными орешками, украсить иллюминацией вместе с родными и близкими людьми – это одно из любимых предновогодних занятий.

- Можете вспомнить какой-то необычный или странный подарок под елочку? Что хотелось бы и не хотелось бы получить в этом году?

Однажды подарили картину, современного автора, довольно специфическую. Долго не знала, что с ней делать. К искусству отношусь уважительно. Но эта была совсем не в моем вкусе. Вешать дома что попало не хотелось, выбрасывать неловко.

Не понимаю, когда дарят хозяйственную утварь, всякие кастрюли, приборы кулинарные, такими подарками меня не обрадуешь. Зато всегда с радостью жду духи, красивые ароматы, путешествия.

- Как думаете, что хорошего произойдет с нами всеми в 2020 году?

Всегда с большой надеждой жду новостей о научных прорывах, об открытиях, которые позволят изменить наш мир к лучшему. С нетерпением жду новостей об освоении космоса, о высадке человека на новые планеты. Верю в Илона Маска и его идею супер-скоростного интернета для всех континентов. Готовлюсь к стремительному внедрению в нашу повседневную жизнь искусственного интеллекта.

А вообще, у Деда Мороза аврал с заказами, берём инициативу в свои руки и строим жизнь так, как давно мечтали! И пусть на всё хватит сил, вдохновения и азарта! С наступающим!

Оценить наряды Анастасии, услышать пение телеведущих «Интера» и встретиться с любимыми артистами можно уже совсем скоро – 31 декабря в 22:30 в концерте «На Интере – Главная елка страны».