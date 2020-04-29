Самвел Туманян: Я не против встретиться с подписчицей, если у нас будет совместная симпатия

Победитель 4 сезона проекта "Топ-модель по-украински" впервые рассказал о том, как знакомится с девушками, планах на будущее, а также поделился основными правилами, благодаря которым добился успеха.

Карантин не стал помехой для вдохновляющих разговоров с людьми, которые достигли всего сами.

И пока уютные кафе в центре города закрыты, мы успели поговорить с украинской экс-моделью, музыкантом и актером Самвелом Туманяном, используя все прелести современных технологий - смартфон со встроенным диктофоном и желание открыть для читателя личность восходящей знаменитости совершенно по-новому.

К слову, в интервью Самвел успел поделиться своими предпочтениями в девушках, открыл секрет, в чем кроется главная причина достижения всех его целей, а также рассказал, какие сообщения чаще всего приходят ему в Инстаграм. А специально для подписчиц Самвел обмолвился парочкой слов о том, какими качествами нужно обладать, чтобы личная встреча состоялась.

Самвел, каково вам осознавать, что модельная карьера уже в прошлом? Тяжело было принять такое ешение?

Не тяжело. Я с детства очень горел музыкой. Записывал с 12 лет различные сэмплы. Осенью 2019 года на своем концерте я официально заявил о том, что заканчиваю с модельной карьерой и начинаю полностью посвящать все свое свободное время музыке и творчеству.

Почему вы решили начать именно с моделинга?

Прежде всего из-за травмы, связанной со спортом. Далее продолжать занятия было, к сожалению, невозможно. Поэтому я начал искать другие способы, как добиться чего-то в жизни. На момент начала кастинга в проект «Топ-модель по-украински» я параллельно пробовался в еще одном музыкальном кастинге. С ним не сложилось, а вот шоу «Топ-модель по-украински» (далее — ТМПУ, - прим. ред.) стало действительно шансом достичь чего-то, заявить о себе.

Почему теперь решили изменить сферу деятельности? Ведь, по сути, вас все знают прежде всего как модель. Есть имя, слава и признание. Наверняка, предложения о работе. А музыка — что-то совершенно новое для вас, страшное...

Музыка — это что-то новое. Но жизнь дана нам именно для того, чтобы пробовать эту новизну. Я поработал моделью, полетал по контрактам в разные страны. После этого я понял, что модельная карьера точно не для меня и принял решение остаться в музыке окончательно. Опять же, в музыке я с 12 лет. Тогда у меня уже даже был свой молодой бойз-бенд. А сейчас со мной прежде всего уверенность в том, что я буду заниматься этим всю жизнь.

Что вас смутило в модельной карьере?

Я посчитал, что она не для меня из-за отношения к моделям в первую очередь. Я по характеру не такой человек, который будет терпеть оскорбления и ущемления различного рода. Да и трудно было бросить все на месяц или больше, чтобы улететь по контракту.

Что или кто вас вдохновляет?

Люди, общение, ситуации из жизни, девушки, мои чувства. Вместо с моим аранжировщиком Ромой Непомящим мы стараемся передать настроение композиции и настроить слушателя на то или иное настроение. Песни «от» и «до» я не пишу сам.

Автобиографичны ли ваши песни? Вкладываете ли вы в них свой опыт?

В моих песнях и есть моя жизнь. Все эмоции, переживания, страхи — все это находит свое отражение в текстах. Поэтому, безусловно, каждый исполнитель черпает вдохновение из того, что его окружает вокруг.

Писали ли вы тексты с разбитым сердцем?

Да-да, знаю, что многих это воодушевляет на написание целых альбомов. Многим это помогает пережить душевные травмы. Скажу так, лет в 14 я тоже был таким. Страдал — писал песню — переживал. Сейчас в моем альбоме нет ни одной песни, которая бы была написана под влиянием разбитого сердца. Хорошо это или нет. Но у меня есть соавтор Игорь Татаренко, возможно, у него были написаны песни с разбитым сердцем.

Ну и, конечно, многим интересно, свободно ли вообще сердце?

Полностью cвободно. Я пока в поиске.

Какие девушки вам нравятся?

Мне нравятся девчонки, похожие по личностным качествам на меня. То есть, у них обязательно должна быть цель, должны быть амбиции и желания достичь чего-то без чьей-либо помощи. Вот такие личности мне интересны. И в плане отношений, и по жизни.

Назовите три качества в девушке, которые могут вас оттолкнуть?

Навязчивость, глупость, безответственность. Очень не люблю, когда девушки опаздывают на час-два на встречи. Для меня это показатель неуважения и пренебрежения.

У вас много поклонниц? Завален ли ваш Директ в Инстаграме?

Конечно, как же без этого. Сообщений в соцсетях хватает.

Что в основном пишут? Можете выделить самое яркое сообщение из всех?

В основном самыми яркими являются не сообщения, а фотоматериалы (смеется). У меня уже собралась целая коллекция, знаете ли.

И вы даже не блокируете их? А что тогда, ставите лайк?

Просто удаляю либо ничего не отвечаю. Меня это скорее веселит, чем как-то портит настроение.

А как вы в основном знакомитесь с девушками? Ей может стать ваша поклонница из Инстаграма, к примеру, либо это только оффлайн встречи?

Да, в основном это происходит на каких-то мероприятиях, показах... По поводу социальных сетей не всё так однозначно. Я не против встретиться с подписчицей, если у нас возникнет общая симпатия. Почему нет?

Хорошо. Тогда что нужно сделать вашей подписчице, чтобы дойти до этапа личной встречи? Какой она должна быть?

Прежде всего умной. Конечно, красивой и искренней. Искренность тут, пожалуй, основной критерий. Выводы уже все равно будут делаться после реальной встречи.

С какими продюсерами мечтаете поработать?

В 12 лет, когда у меня была моя группа, я впервые увидел по музыкальному каналу рэпера 50 Cent, а потом изучил лучше его продюсера Dr.Dre. Вот с ним бы я точно не отказался поработать. Они делают реально крутой контент, который подхватывает слушатель.

Расскажите немного о вашем актёрском опыте. Откуда поступило предложение сняться в сериале Оксаны Байрак?

Первым моим актерским опытом можно считать съемки в проекте ТМПУ. До шоу я очень боялся камер, какого-либо нарушения моих границ. За это, кстати, и очень благодарен проекту, поскольку из-за него стал более раскованным. После чего ко мне поступило предложение от украинского режиссера Оксаны Байрак сняться в многосерийном фильме. Более того, моя песня "Ницца" звучит в этом фильме. Оксана Байрак — чудесный человек, на самом деле. Именно она одной из первых сказала, что прям видит мое успешное будущее. В буквальном смысле — рукой подать. Она меня очень вдохновила.

Не думаете ли вы об актёрской карьере?

Я бы очень хотел попробовать себя и в актерском ремесле, и не оставлять музыкальное поприще. Мало у кого это получается, но, к примеру, Джаред Лето же смог. Он реализовался как в музыке, так и в кино. Я тоже постоянно пробую себя в каких-то сериалах, фильмах. Опыт — это ведь всегда хорошо.

Есть ли роли, которые вы бы хотели ещё сыграть?

Я бы хотел показать людям настоящую историю — свой жизненный путь. В нем есть много различных нюансов, которые могли бы натолкнуть зрителя на те или иные мысли, и даже смотивировать идти вперед к цели.

Если бы у вас был выбор получить желаемое тут и сразу взамен на пару лет из вашей жизни, вы бы согласились?

Я бы не согласился. Я считаю, что люди, которые пытаются найти обходные пути и упростить жизнь, только вредят этим себе же. Мне намного больше кайфа приносит именно дорога к достижению моих целей, а не сам результат. Точно нет, не поддался бы на этот обмен.

Как родители относятся к вашему творчеству? Ведь к проекту ТМПУ они были настроены скептически.

Да, к проекту они относились плохо. Но вот моя мама поддерживала и верила во все мои начинания с самого начала. Папа пришел к этому чуть позже, когда увидел, что у меня все начало получаться. Сейчас я знаю, они всегда со мной. А главное — очень гордятся.

Три жизненных правила Самвела Туманяна?

Всегда ставить себе цели. Пусть даже они кажутся вам недостижимыми. Не останавливаться и прилагать максимум усилий ко всему, что вы делаете в этой жизни. И конечно, ценить каждый день своей жизни.

Напомним,