Самвел Туманян: Я не против встретиться с подписчицей, если у нас будет совместная симпатия
Победитель 4 сезона проекта "Топ-модель по-украински" впервые рассказал о том, как знакомится с девушками, планах на будущее, а также поделился основными правилами, благодаря которым добился успеха.
И пока уютные кафе в центре города закрыты, мы успели поговорить с украинской экс-моделью, музыкантом и актером Самвелом Туманяном, используя все прелести современных технологий - смартфон со встроенным диктофоном и желание открыть для читателя личность восходящей знаменитости совершенно по-новому.Самвел успел поделиться своими предпочтениями в девушках, открыл секрет, в чем кроется главная причина достижения всех его целей, а также рассказал, какие сообщения чаще всего приходят ему в Инстаграм. А специально для подписчиц Самвел обмолвился парочкой слов о том, какими качествами нужно обладать, чтобы личная встреча состоялась.
Самвел, каково вам осознавать, что модельная карьера уже в прошлом? Тяжело было принять такое ешение?
Не тяжело. Я с детства очень горел музыкой. Записывал с 12 лет различные сэмплы. Осенью 2019 года на своем концерте я официально заявил о том, что заканчиваю с модельной карьерой и начинаю полностью посвящать все свое свободное время музыке и творчеству.
Почему вы решили начать именно с моделинга?
Прежде всего из-за травмы, связанной со спортом. Далее продолжать занятия было, к сожалению, невозможно. Поэтому я начал искать другие способы, как добиться чего-то в жизни. На момент начала кастинга в проект «Топ-модель по-украински» я параллельно пробовался в еще одном музыкальном кастинге. С ним не сложилось, а вот шоу «Топ-модель по-украински» (далее — ТМПУ, - прим. ред.) стало действительно шансом достичь чего-то, заявить о себе.
Почему теперь решили изменить сферу деятельности? Ведь, по сути, вас все знают прежде всего как модель. Есть имя, слава и признание. Наверняка, предложения о работе. А музыка — что-то совершенно новое для вас, страшное...
Что вас смутило в модельной карьере?
Я посчитал, что она не для меня из-за отношения к моделям в первую очередь. Я по характеру не такой человек, который будет терпеть оскорбления и ущемления различного рода. Да и трудно было бросить все на месяц или больше, чтобы улететь по контракту.
Что или кто вас вдохновляет?
Люди, общение, ситуации из жизни, девушки, мои чувства. Вместо с моим аранжировщиком Ромой Непомящим мы стараемся передать настроение композиции и настроить слушателя на то или иное настроение. Песни «от» и «до» я не пишу сам.
Автобиографичны ли ваши песни? Вкладываете ли вы в них свой опыт?
В моих песнях и есть моя жизнь. Все эмоции, переживания, страхи — все это находит свое отражение в текстах. Поэтому, безусловно, каждый исполнитель черпает вдохновение из того, что его окружает вокруг.
Писали ли вы тексты с разбитым сердцем?
Ну и, конечно, многим интересно, свободно ли вообще сердце?
Полностью cвободно. Я пока в поиске.
Какие девушки вам нравятся?
Мне нравятся девчонки, похожие по личностным качествам на меня. То есть, у них обязательно должна быть цель, должны быть амбиции и желания достичь чего-то без чьей-либо помощи. Вот такие личности мне интересны. И в плане отношений, и по жизни.
Назовите три качества в девушке, которые могут вас оттолкнуть?
Навязчивость, глупость, безответственность. Очень не люблю, когда девушки опаздывают на час-два на встречи. Для меня это показатель неуважения и пренебрежения.
У вас много поклонниц? Завален ли ваш Директ в Инстаграме?
Конечно, как же без этого. Сообщений в соцсетях хватает.
Что в основном пишут? Можете выделить самое яркое сообщение из всех?
В основном самыми яркими являются не сообщения, а фотоматериалы (смеется). У меня уже собралась целая коллекция, знаете ли.
И вы даже не блокируете их? А что тогда, ставите лайк?
Просто удаляю либо ничего не отвечаю. Меня это скорее веселит, чем как-то портит настроение.
А как вы в основном знакомитесь с девушками? Ей может стать ваша поклонница из Инстаграма, к примеру, либо это только оффлайн встречи?
Да, в основном это происходит на каких-то мероприятиях, показах... По поводу социальных сетей не всё так однозначно. Я не против встретиться с подписчицей, если у нас возникнет общая симпатия. Почему нет?
Хорошо. Тогда что нужно сделать вашей подписчице, чтобы дойти до этапа личной встречи? Какой она должна быть?
Прежде всего умной. Конечно, красивой и искренней. Искренность тут, пожалуй, основной критерий. Выводы уже все равно будут делаться после реальной встречи.
С какими продюсерами мечтаете поработать?
Расскажите немного о вашем актёрском опыте. Откуда поступило предложение сняться в сериале Оксаны Байрак?
Первым моим актерским опытом можно считать съемки в проекте ТМПУ. До шоу я очень боялся камер, какого-либо нарушения моих границ. За это, кстати, и очень благодарен проекту, поскольку из-за него стал более раскованным. После чего ко мне поступило предложение от украинского режиссера Оксаны Байрак сняться в многосерийном фильме. Более того, моя песня "Ницца" звучит в этом фильме. Оксана Байрак — чудесный человек, на самом деле. Именно она одной из первых сказала, что прям видит мое успешное будущее. В буквальном смысле — рукой подать. Она меня очень вдохновила.
Не думаете ли вы об актёрской карьере?
Я бы очень хотел попробовать себя и в актерском ремесле, и не оставлять музыкальное поприще. Мало у кого это получается, но, к примеру, Джаред Лето же смог. Он реализовался как в музыке, так и в кино. Я тоже постоянно пробую себя в каких-то сериалах, фильмах. Опыт — это ведь всегда хорошо.
Есть ли роли, которые вы бы хотели ещё сыграть?
Я бы хотел показать людям настоящую историю — свой жизненный путь. В нем есть много различных нюансов, которые могли бы натолкнуть зрителя на те или иные мысли, и даже смотивировать идти вперед к цели.
Если бы у вас был выбор получить желаемое тут и сразу взамен на пару лет из вашей жизни, вы бы согласились?
Я бы не согласился. Я считаю, что люди, которые пытаются найти обходные пути и упростить жизнь, только вредят этим себе же. Мне намного больше кайфа приносит именно дорога к достижению моих целей, а не сам результат. Точно нет, не поддался бы на этот обмен.
Как родители относятся к вашему творчеству? Ведь к проекту ТМПУ они были настроены скептически.
Да, к проекту они относились плохо. Но вот моя мама поддерживала и верила во все мои начинания с самого начала. Папа пришел к этому чуть позже, когда увидел, что у меня все начало получаться. Сейчас я знаю, они всегда со мной. А главное — очень гордятся.
Три жизненных правила Самвела Туманяна?
Всегда ставить себе цели. Пусть даже они кажутся вам недостижимыми. Не останавливаться и прилагать максимум усилий ко всему, что вы делаете в этой жизни. И конечно, ценить каждый день своей жизни.
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