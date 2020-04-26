Джамала с мужем празднуют кожаную свадьбу: счастливые и влюбленные
Сегодня, 26 апреля певица Джамала и ее муж Бекир Сулейманов отмечают годовщину свадьбы.
Три года назад ‒ «Этот день », три года ‒ «МЫ»,‒ написала счастливая Джа.
Подписчики тут же принялись поздравлять возлюбленных: «Молодцы! Вы прекрасны», «Счастья и радости вашей семье», «Пусть каждый лень будет особенным и счастливым», «Меняйте мир к лучшему и будьте счастливы всегда», «Какие красивые».
Напомним,
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