Джамала с мужем празднуют кожаную свадьбу: счастливые и влюбленные

26 апреля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Джамала с мужем празднуют кожаную свадьбу: счастливые и влюбленные
Певица Джамала
социальная сеть Instagram

Сегодня, 26 апреля певица Джамала и ее муж Бекир Сулейманов отмечают годовщину свадьбы.

Читайте такжеЗвезды 2000-х: Актеры сериала Мятежный дух 18 лет спустя
В связи с этим артистка опубликовала трогательный пост в своем микроблоге. Исполнительница поделилась яркими кадрами со свадьбы, снимками с первенцем Эмиром-Рахманом и своим фото, на котором она запечатлена беременной вторым малышом.

Три года назад ‒ «Этот день », три года ‒ «МЫ»,
‒ написала счастливая Джа.

Джамала с мужем Бекиром / социальная сеть Instagram

Подписчики тут же принялись поздравлять возлюбленных: «Молодцы! Вы прекрасны», «Счастья и радости вашей семье», «Пусть каждый лень будет особенным и счастливым», «Меняйте мир к лучшему и будьте счастливы всегда», «Какие красивые».

Читайте такжеЯ не привыкла так: Жена Дмитрия Комарова "выгоняет" его на работу
К слову, молодые люди познакомились на одной из встреч крымских татар. А впервые вместе вышли в свет в качестве пары в 2016 году на Манхэттенском фестивале короткометражных фильмов. Супруг артистки младше ее на 8 лет.

Напомним,

Джамала с мужем и сыном / социальная сеть Instagram

Певица Джамала / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Джамала социальные сети фото новости годовщина

Материалы по теме

Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
Новости

Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
Неподвластна возрасту: Сексуальная Моника Беллуччи показала эффектные кадры для французского глянца
Новости

Неподвластна возрасту: Сексуальная Моника Беллуччи показала эффектные кадры для французского глянца
27 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Гороскопы

27 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.04.2020

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK