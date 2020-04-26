Джамала с мужем празднуют кожаную свадьбу: счастливые и влюбленные

Сегодня, 26 апреля певица Джамала и ее муж Бекир Сулейманов отмечают годовщину свадьбы.

В связи с этим артистка опубликовала трогательный пост в своем микроблоге. Исполнительница поделилась яркими кадрами со свадьбы, снимками с первенцем Эмиром-Рахманом и своим фото, на котором она запечатлена беременной вторым малышом.

Три года назад ‒ «Этот день », три года ‒ «МЫ»,

‒ написала счастливая Джа.

Джамала с мужем Бекиром / социальная сеть Instagram

Подписчики тут же принялись поздравлять возлюбленных: «Молодцы! Вы прекрасны», «Счастья и радости вашей семье», «Пусть каждый лень будет особенным и счастливым», «Меняйте мир к лучшему и будьте счастливы всегда», «Какие красивые».

К слову, молодые люди познакомились на одной из встреч крымских татар. А впервые вместе вышли в свет в качестве пары в 2016 году на Манхэттенском фестивале короткометражных фильмов. Супруг артистки младше ее на 8 лет.

Напомним,

Джамала с мужем и сыном / социальная сеть Instagram