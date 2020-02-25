Ксения Собчак довела Любовь Успенскую до истерики: «Безрассудная и пустая ведущая»

25 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Ксения Собчак довела Любовь Успенскую до истерики: «Безрассудная и пустая ведущая»
Певица Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official

Известная звезда шансона вот уже второй месяц является одной из самых обсуждаемых персон в Сети.

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А все из-за грандиозного скандала, который получил свое развитие после появления дочери Любови Успенской на одном из телеканалов.

На телевидение 30-летняя Татьяна пришла ради того, чтобы публично рассказать о своей боли. Девушка заявила, что во время одного из конфликтов мать пыталась ее задушить, а также отправить в психушку. 

Певица Любовь Успенская / instagram.com/uspenskayalubov_official
Пролить свет на эту душераздирающую историю пытаются многие известные журналисты, одной из которых оказалась светская львица Ксения Собчак.

Телеведущая даже пригласила Успенскую к себе в студию шоу «Док-ток». Но в какой-то момент разговор между звездами не задался. Собчак довела Любовь до истерики. 

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Судя по анонсу программы, певицу вывели из себя намеки ведущей на то, что артистка – ужасная мать. Хотя сама Любовь винит во всех бедах своего супруга Александра Плаксина.

Певица Любовь Успенская / instagram.com/uspenskayalubov_official
В Инстаграм Успенская пожаловалась фолловерам, что Собчак повела себя с ней подло. Ведь певица отправлялась на интервью, надеясь получить поддержку. Вместо этого она столкнулась с негативом и неудобными вопросами.

... Нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери. Но, я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю как это стало возможным? – пишет в Сети Успенская. – Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу... Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близкими приглашенным друзьям.

Напомним,

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