След: ТОП-6 причин посмотреть новый детективный сериал

11 сентября в эфире телеканала СТБ стартует многосерийный детективный проект "След", производства SPACE Production.

В пятницу зрители увидят первые 4 серии – начало истории, в которой расскажут, что такое агентство ОСА, чем оно занимается и как создавалось. А с 14 сентября «След» зайдет в ежедневные расследования и будет выходить по будням (понедельник-четверг) в 15:30 и 16:30.

«След» - украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Каждая серия – новое запутанное дело. Съемки проекта в самом разгаре. Язык сериала – украинский. Выбираем причины, почему стоит посмотреть детективный сериал на СТБ.

1. Одну из главных ролей, капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника Екатерину Червону, сыграла звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк. А заместителя председателя ОСА, подполковника полиции, старшего оперуполномоченного Виктора Шаблия, актер театра и кино Борис Георгиевский. Именно он сыграл отца Катерины Вербицкой в нашумевшей костюмированной драме «Крепостная».

Для украинской адаптации в съемочном павильоне построен офис вымышленной организации «ОСА»: лаборатория, переговорная комната, действующие морг и тир, допросные с зазеркальной теневой, кухня для отдыха и кабинеты сотрудников. В декорации используются самые актуальные материалы и технологии, в том числе современные сенсорные тач-скрин мониторы, разработанные с использованием специального софта. Они дают возможность работать с информацией на огромном сенсорном полотне. Примечательно, что для массовой продажи такие экраны появятся не ранее 2023 года.

3. Для «Следа» проведен самый численный кастинг в истории Украины: 10 тысяч профессиональных и непрофессиональных актеров из разных стран прошли пробы.

Алексей Суровцев сыграл майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника Тараса Рымаря. Алексей Суровцев больше 15 лет занимался плаванием, но хотел стать… стриптизером. После окончания школы поступил в Днепропетровский институт физкультуры. Спустя некоторое время ему удалось стать танцором эротического жанра. Сейчас он известен публике как Mr. Strike. Уйти в сферу кино и театра Алексей решил не так давно, однако благодаря таланту и незаурядной внешности он в этом активно развивается.

5. На съемках Антонина Хижняк уже успела сломать ногу – ей поставили титановую пластину, и она с болью продолжает сниматься.

6. Примечательно, что одна из главных героинь Альбина Перерва, которая сыграла биолога, эксперта-криминалиста Альбину Панчук на самом деле закончила Национальный авиационный университет по специальности экобиотехнологии. Что, конечно, сейчас помогает ей в работе на площадке. А Елена Вознесенская, которая сыграла судмедэксперта и патологоанатома Марию Небесную, училась в Харьковском университете МВД.

Напомним,