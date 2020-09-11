След: ТОП-6 причин посмотреть новый детективный сериал
11 сентября в эфире телеканала СТБ стартует многосерийный детективный проект "След", производства SPACE Production.
«След» - украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Каждая серия – новое запутанное дело. Съемки проекта в самом разгаре. Язык сериала – украинский. Выбираем причины, почему стоит посмотреть детективный сериал на СТБ.
1. Одну из главных ролей, капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника Екатерину Червону, сыграла звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк. А заместителя председателя ОСА, подполковника полиции, старшего оперуполномоченного Виктора Шаблия, актер театра и кино Борис Георгиевский. Именно он сыграл отца Катерины Вербицкой в нашумевшей костюмированной драме «Крепостная».
3. Для «Следа» проведен самый численный кастинг в истории Украины: 10 тысяч профессиональных и непрофессиональных актеров из разных стран прошли пробы.
5. На съемках Антонина Хижняк уже успела сломать ногу – ей поставили титановую пластину, и она с болью продолжает сниматься.
6. Примечательно, что одна из главных героинь Альбина Перерва, которая сыграла биолога, эксперта-криминалиста Альбину Панчук на самом деле закончила Национальный авиационный университет по специальности экобиотехнологии. Что, конечно, сейчас помогает ей в работе на площадке. А Елена Вознесенская, которая сыграла судмедэксперта и патологоанатома Марию Небесную, училась в Харьковском университете МВД.
Напомним,