Наталья Могилевская поделилась снимками с отдыха в Хорватии в компании своего любимого

Певица Наталья Могилевская решила начать осень с отдыха.

Певица Наталья Могилевская заслужила незабываемый релакс. На протяжении лета она трудилась, не жалея себя: записала джазовый альбом, выпустила песню «Белый самолет» и приняла участие в проектах «Лига смеха», «Маскарад» и «Танці з зірками».

Восполнять потраченные силы и наслаждаться солнечными ваннами и теплым морем Могилевская отправилась на неделю в одну из своих любимых стран – Хорватию.

Наталья Могилевская на отдыхе в Хорватии / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Но на курорт Наталья полетела не одна. Наслаждаться живописной природой Хорватии 45-летняя певица отправилась вместе со своим новым бойфрендом.

Об этом стало известно благодаря фотографиям, которым Могилевская поделилась в Инстаграм. На одной из них звезда нежно обнимается с любимым.

К сожалению, снимок был сделан издалека, да еще и со спины. Поэтому разглядеть на нем лицо нового избранника Натальи невозможно.

Первый отпуск за год и да, многие из вас угадали - это Хорватия. Запись джазового альбома «Любов - то велика сила» и мини-фильм на него, песня и mood video «Белый самолет», участие в проектах Лига смеха, Маскарад, Танцы и многое другое. На этом я и моя команда не собирается останавливаться, - уверяет певица. - Осенью вас ждут новые сюрпризы... а пока делюсь с вами невероятной природой, рассветами и закатами. Как вижу и чувствую ее величество природу. Красота вокруг нас, достаточно лишь уметь присмотреться.

Певица Наталья Могилевская со своим бойфрендом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Не упустила артистка возможности похвастаться перед фолловерами и своей фигурой. Яркое фото в купальнике она сделала, лежа в бассейне.

Певица Наталья Могилевская в купальнике / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним,