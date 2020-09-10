Наталья Могилевская поделилась снимками с отдыха в Хорватии в компании своего любимого
Певица Наталья Могилевская решила начать осень с отдыха.
Восполнять потраченные силы и наслаждаться солнечными ваннами и теплым морем Могилевская отправилась на неделю в одну из своих любимых стран – Хорватию.
Но на курорт Наталья полетела не одна. Наслаждаться живописной природой Хорватии 45-летняя певица отправилась вместе со своим новым бойфрендом.
Об этом стало известно благодаря фотографиям, которым Могилевская поделилась в Инстаграм. На одной из них звезда нежно обнимается с любимым.
К сожалению, снимок был сделан издалека, да еще и со спины. Поэтому разглядеть на нем лицо нового избранника Натальи невозможно.
Первый отпуск за год и да, многие из вас угадали - это Хорватия. Запись джазового альбома «Любов - то велика сила» и мини-фильм на него, песня и mood video «Белый самолет», участие в проектах Лига смеха, Маскарад, Танцы и многое другое. На этом я и моя команда не собирается останавливаться, - уверяет певица. - Осенью вас ждут новые сюрпризы... а пока делюсь с вами невероятной природой, рассветами и закатами. Как вижу и чувствую ее величество природу. Красота вокруг нас, достаточно лишь уметь присмотреться.