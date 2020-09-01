След: звезда Киев днем и ночью сыграла главную роль в детективном сериале

11 сентября в эфире телеканала СТБ стартует многосерийный детективный проект След, производства SPACE Production.

В пятницу 11 сентября зрители увидят первые 4 серии – начало истории, в которой расскажут, что такое агентство ОСА, чем оно занимается и как создавалось. А с 14 сентября «След» зайдет в ежедневные расследования и будет выходить по будням (понедельник-четверг) в 15:30 и 16:30.

«След» - украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Каждая серия – новое запутанное дело. Съемки проекта в самом разгаре. Одну из главных ролей, биолога, эксперта-криминалиста Альбину Панчук, сыграла звезда сериалити «Киев днем и ночью» Альбина Перерва.

Детективный проект След на СТБ / пресс-служба канала СТБ

Удивительно, что сама актриса окончила Национальный авиационный университет по специальности экобиотехнологии. Роль в сериале «След» была написана как будто для нее, несмотря на то, что актрису не могли найти достаточно долго и Альбину утвердили в последний момент.

Этот типаж искали очень долго. Оказывается, кастинги на основных героев были еще в прошлом году, а я попала в проект только в июле. Мне очень нравится моя героиня. Она веселая, жизнерадостная, с надеждой в глазах, с верой в любовь, хотя не без жизненных сложностей. На самом деле, когда я пришла на площадку, как будто вернулась в университет. По специальности я микробиолог. Когда моя мама узнала, кого я буду играть, сказала: «Ну вот, 6 лет университета прошли не зря»,

– смеется Альбина.

Детективный проект След на СТБ / пресс-служба канала СТБ

Также актриса поделилась, что даже дает советы постановщикам в некоторых мелочах при съемках в лаборатории, чтобы все было ближе к реальности.

Не пропустите премьеру детективного сериала «След» 11 сентября на СТБ. Сразу 4 серии, в которых зрители увидят, как создавалась ОСА и собиралась команда.

Напомним,