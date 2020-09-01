МАСКА: стало известно имя ведущего грандиозного шоу

1 сентября 2020 11:55 Юлия Крутиева
МАСКА: стало известно имя ведущего грандиозного шоу
МАСКА: стало известно имя ведущего грандиозного шоу
пресс-служба канала Украина

Канал Украина активно работает над грандиозным шоу МАСКА, адаптацией всемирно известного формата The Masked Singer, и наконец раскрывает имя ведущего проекта – им станет популярный шоумен Владимир Остапчук.

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Как только канал «Украина» объявил о покупке формата The Masked Singer, мирового хита и лидера рейтингов, многие звезды изъявили желание участвовать в телепроекте. Кто будет сражаться за победу, зрители не узнают, пока конкурсант не покинет телешоу. Но также загадкой до сих пор оставалось имя ведущего масштабного проекта. И сегодня канал «Украина» раскрывает эту тайну – им станет Владимир Остапчук, который своим искрометным юмором и неисчерпаемой энергией зарядит не только телезрителей, но и артистов, скрывающихся под масками.

Владимир Остапчук знаком практически со всеми звездами украинского шоу-бизнеса, но также, как и зрители, до последнего не будет знать, кто скрывается под причудливыми костюмами.

Я рад снова вернуться на телеканал «Украина» в качестве ведущего, – отмечает Владимир Остапчук. – На протяжении нескольких лет я проработал тут в утреннем шоу, поэтому это не столько новая работа для меня, сколько возвращение в родные стены. И сразу – в праймовое шоу «МАСКА» – без преувеличения, самый инновационный формат в мире, который во многих странах уже успел стать самым популярным шоу 2020 года. Для меня это определенно вызов! Я принимаю его и с нетерпением жду возможность показать всей Украине абсолютно новое во всех смыслах шоу – масштабное и грандиозное, но в то же время близкое каждому из нас. Чтобы мы вместе смотрели, переживали, болели и радовались за любимчиков.

Шоумен Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина

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По словам директора департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолия Сябро, перед ведущим «МАСКИ» действительно стоит очень непростая задача. Но команда проекта убеждена, что Владимиру Остапчуку, с его опытом ведущего Евровидения, легким юмором и умением импровизировать, эта задача по плечу.

Ведущий шоу – это не просто лицо проекта, он является генератором хорошего настроения и дирижером эмоций, а в нашем случае задача еще и усложняется. В музыкально-детективном шоу «МАСКА» ведущий – единственный связной между участниками, зрителями и звездными экспертами. Очень важно найти общий язык со всеми, следить за правилами игры и умело держать интригу. Творцы украинской адаптации суперпопулярного шоу уверены – Владимир Остапчук с этим точно справится!
 – комментирует Анатолий Сябро.

Отметим, участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Конкурсанты будут сражаться в песенных поединках, а звездным детективам и телезрителям предстоит угадать, кто скрывается под масками. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске.

Напомним,

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