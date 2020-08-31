Лилия Ребрик устроила старшей дочери сказочное день рождения

31 августа 2020 16:35 Юлия Крутиева
Лилия Ребрик устроила старшей дочери сказочное день рождения
Лилия Ребрик с семьей
пресс-служба канала Украина

30 августа дочери ведущей и актрисы Лилии Ребрик Диане исполнилось 8 лет. По этому поводу родители устроили для девочки невероятный праздник.

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Сотня воздушных шариков, яркий кэнди-бар, шоу мыльных пузырей и зажигательные танцы. 8-летняя дочь Лилии Ребрик Диана отметила свой День рождения незабываемым праздником. 

Цветом праздника был выбран голубой, поэтому все его элементы закрасили в небесный оттенок. В частности, вся семья выбрала наряды голубых цветов. 

Диана и ее младшая сестра Полина были одеты в одинаковые платья принцесс, а сама телеведущая – в стильный сарафан на бретелях.

К слову, в этот день дочери ведущей программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» сменили несколько образов. Утром они надели розовые платья с фатиновимы юбочками, а уже позже – голубые похожего фасона. Не обошлось на праздновании без танцев, ведь «дикая семейка» очень любит это занятие.

Лилия Ребрик с семьей / пресс-служба канала Украина
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Лилия с мужем каждый год устраивают для дочерей яркие празднования их Дней рождения. Телезвезда поделилась трогательным поздравлением Дианы с ее 8-летием и рассказала, чем интересуется дочка.

Смотреть на то, как ты взрослеешь – сплошная радость. Ты такая красавица, такая умница. И пусть ты не всегда хочешь учить таблицу умножения, но ты виртуозно расскажешь обо всех породах собак, о сколопендрах и тираннозаврах, – отметила Лилия Ребрик. – Ты держишь нас с папой всегда в тонусе, ты учишь нас быть родителями. А мы с папой – самое главное, чего хотим научить тебя – это быть счастливой! Своим примером! Так бывает, это я точно знаю! Спасибо, что ты у нас есть!

Лилия Ребрик с семьей / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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