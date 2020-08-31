Лилия Ребрик устроила старшей дочери сказочное день рождения
30 августа дочери ведущей и актрисы Лилии Ребрик Диане исполнилось 8 лет. По этому поводу родители устроили для девочки невероятный праздник.
Цветом праздника был выбран голубой, поэтому все его элементы закрасили в небесный оттенок. В частности, вся семья выбрала наряды голубых цветов.
Диана и ее младшая сестра Полина были одеты в одинаковые платья принцесс, а сама телеведущая – в стильный сарафан на бретелях.
К слову, в этот день дочери ведущей программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» сменили несколько образов. Утром они надели розовые платья с фатиновимы юбочками, а уже позже – голубые похожего фасона. Не обошлось на праздновании без танцев, ведь «дикая семейка» очень любит это занятие.
Смотреть на то, как ты взрослеешь – сплошная радость. Ты такая красавица, такая умница. И пусть ты не всегда хочешь учить таблицу умножения, но ты виртуозно расскажешь обо всех породах собак, о сколопендрах и тираннозаврах, – отметила Лилия Ребрик. – Ты держишь нас с папой всегда в тонусе, ты учишь нас быть родителями. А мы с папой – самое главное, чего хотим научить тебя – это быть счастливой! Своим примером! Так бывает, это я точно знаю! Спасибо, что ты у нас есть!