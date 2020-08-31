Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП: ссадины и сломан нос

Лето 2020 года Никита Добрынин и Даша Квиткова точно запомнят надолго.

А августе, спустя три месяца после росписи, у Никиты Добрынина и Даши Квитковой состоялось одно из самых долгожданных событий в их жизни. На берегу Днепра в Киеве звездная пара сыграла громкую свадьбу.

Несмотря на пандемию коронавируса, Добрынин и Квиткова не побоялись отправиться в свадебное путешествие в Турцию, а следом – провести несколько дней в Одессе.

Но если их отдых за границей обошелся без происшествий, то дорога из Одессы в Киев едва не стоила паре жизни. Вместе с друзьями Никита и Даша попали в ДТП.

Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП / instagram.com/nikitadobrynin

Авария случилась на подъезде к Киеву вечером в воскресенье. К счастью, медикам и полиции удалось быстро добраться к месту аварии и оказать пострадавшим первую помощь.

На своих страницах в социальных сетях знаменитости опубликовали несколько фотографий с места ДТП. Без травм не обошлось: у Даши диагностировали перелом носа, а у Никиты - ссадины.

Дария рассказала, что была пристегнута и сидела на пассажирском кресле возле водителя. Однако избежать удара лицом о торпеду ей не удалось. Главное, что все остались живы. Желаем Даше и Никите скорее поправиться.

Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП / социальная сеть Instagram

Напомним,