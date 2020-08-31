Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП: ссадины и сломан нос
Лето 2020 года Никита Добрынин и Даша Квиткова точно запомнят надолго.
Несмотря на пандемию коронавируса, Добрынин и Квиткова не побоялись отправиться в свадебное путешествие в Турцию, а следом – провести несколько дней в Одессе.
Но если их отдых за границей обошелся без происшествий, то дорога из Одессы в Киев едва не стоила паре жизни. Вместе с друзьями Никита и Даша попали в ДТП.
На своих страницах в социальных сетях знаменитости опубликовали несколько фотографий с места ДТП. Без травм не обошлось: у Даши диагностировали перелом носа, а у Никиты - ссадины.
Дария рассказала, что была пристегнута и сидела на пассажирском кресле возле водителя. Однако избежать удара лицом о торпеду ей не удалось. Главное, что все остались живы. Желаем Даше и Никите скорее поправиться.
Напомним,