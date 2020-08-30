Жена Виктора Павлика готовится родить певцу двоих детей
Четвертая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась планами на ближайшее будущее.
В своем микроблоге девушка призналась, что очень хочет стать мамой. Екатерина намерена подарить супругу сына и дочь. Мальчика Репяхова мечтает назвать Михаилом, так как за всю свою жизнь ей встречались только хорошие люди с этим именем. Девушка утверждает, что обсуждала с мужем имя будущего наследника, он не против такой идеи.
На вопрос фолловеров, не возникает ли в семье проблем сексуального характера из-за большой разницы в возрасте, Екатерина ответила нескромно:
Молодые бывшие парни не смогут сравниться с Виктором в этом плане.
Напомним,
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