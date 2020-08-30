Жена Виктора Павлика готовится родить певцу двоих детей

Четвертая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась планами на ближайшее будущее.

После смерти младшего сына Павла музыкант Виктор Павлик с головой погрузился в работу. Артист не намерен отменять запланированные концерты по Украине. 26-летняя жена певца и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова все время проводит с мужем.

В своем микроблоге девушка призналась, что очень хочет стать мамой. Екатерина намерена подарить супругу сына и дочь. Мальчика Репяхова мечтает назвать Михаилом, так как за всю свою жизнь ей встречались только хорошие люди с этим именем. Девушка утверждает, что обсуждала с мужем имя будущего наследника, он не против такой идеи.

Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой / социальная сеть Instagram

На вопрос фолловеров, не возникает ли в семье проблем сексуального характера из-за большой разницы в возрасте, Екатерина ответила нескромно:

Молодые бывшие парни не смогут сравниться с Виктором в этом плане.

Беременна ли сейчас молодая жена Павлика пока неизвестно, однако поклонники пары не исключат это, так как совсем недавно девушка обследовалась в больнице и публиковала снимки УЗИ.

Напомним,