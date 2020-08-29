Гайтана вспомнила, как убегала от токсичных отношений: Мне угрожали и преследовали

29 августа 2020 16:00 Катерина Даниленко
Гайтана вспомнила, как убегала от токсичных отношений: Мне угрожали и преследовали
Певица Гайтана
социальная сеть Instagram

Гайтана обратилась к подписчицам, чью жизнь отравляют мужчины. Знаменитость призывает полюбить себя и уйти из таких отношений.

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В своем микроблоге певица написала пост на тему «Жизнь без насилия», где рассказала о собственном опыте отношений с мужчиной-абьюзером.

Исполнительница вспомнила, как ей довелось нанять телохранителя, потому что самостоятельно справиться с бывшим возлюбленным ей не удавалось. Молодой человек ходил за ней по пятам и угрожал.

Однажды я наняла телохранителя... Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию когда он спал и собрав вещи, навсегда исчезла из его жизни,
– начала свой рассказ знаменитость.

Певица Гайтана / социальная сеть Instagram

Артиста признается, что долго не могла восстановиться после такого любовного опыта, ей снились ужасы и она боялась вступать в новые отношения.

Он долго преследовал меня и старался подловить, когда я возвращалась домой. Звонил каждые 5 минут, кричал в трубку, что любит, не может без меня жить и если я не вернусь, обещал покончить с собой... Это были токсичные отношения, которые убивали меня. Я совершала ошибку каждый раз когда терпела и прощала физическое насилие. Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя,
– откровенничает Гайтана.

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Звезда уверена, что каждая уважающая себя женщина должна отказаться от таких отношений и начать новую счастливую жизнь:

Если вас унижают ‒ уходите! Начните новую жизнь! Вы достойны самого лучшего!

Напомним,

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