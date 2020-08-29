Гайтана вспомнила, как убегала от токсичных отношений: Мне угрожали и преследовали
Гайтана обратилась к подписчицам, чью жизнь отравляют мужчины. Знаменитость призывает полюбить себя и уйти из таких отношений.
Исполнительница вспомнила, как ей довелось нанять телохранителя, потому что самостоятельно справиться с бывшим возлюбленным ей не удавалось. Молодой человек ходил за ней по пятам и угрожал.
Однажды я наняла телохранителя... Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию когда он спал и собрав вещи, навсегда исчезла из его жизни,– начала свой рассказ знаменитость.
Артиста признается, что долго не могла восстановиться после такого любовного опыта, ей снились ужасы и она боялась вступать в новые отношения.
Он долго преследовал меня и старался подловить, когда я возвращалась домой. Звонил каждые 5 минут, кричал в трубку, что любит, не может без меня жить и если я не вернусь, обещал покончить с собой... Это были токсичные отношения, которые убивали меня. Я совершала ошибку каждый раз когда терпела и прощала физическое насилие. Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя,– откровенничает Гайтана.
Если вас унижают ‒ уходите! Начните новую жизнь! Вы достойны самого лучшего!
Напомним,