Детектор лжи: Дмитрий Карпачев: Я благодарен героям, что они не побоялись поделиться историями своей жизни

28 августа 2020 18:25 Юлия Крутиева
Детектор лжи: Дмитрий Карпачев: Я благодарен героям, что они не побоялись поделиться историями своей жизни
Ведущий "Детектора лжи" Дмитрий Карпачев
пресс-служба канала СТБ

В понедельник, 31 августа, в 19:00 на СТБ стартует 10 сезон психологического проекта «Детектор лжи», ведущем которого стал Дмитрий Карпачев.

Читайте такжеСъемки комедии "Беглецы" завершились победой сценариста и оператора в престижном рейтинге
С помощью полиграфа герои смогут восстановить справедливость и получить ответы на самые важные вопросы в жизни. В свою очередь Дмитрий рассказал, почему важно посмотреть новый сезон «Детектора лжи» и с какой целью люди обращаются в проект.

На проекте мы рассматриваем истории людей, которые пришли сюда за правдой. И я искренне благодарен им за то, что они не побоялись поделиться историями своей жизни, – рассказал ведущий. – Потому что после их ошибок, о которых мы говорили, у кого-то, кто посмотрит эту программу, появится шанс поступить по-другому, более мудро и взвешенно.

Дмитрий отмечает, что все истории проекта – интересные, поучительные и важные:

Люди с помощью проекта хотят для себя что-то прояснить, понять что-то в себе, поговорить о чем-то важном с родными и близкими, которые раньше отказывались это делать, например, сидя на кухне. Встречаются иногда среди заявок фрики – люди, которые не отдают себе отчета, зачем они хотят в проект, не понимают, что «Детектор лжи» – это не забавный способ заработать. Такие люди точно не наши герои.

Не пропустите премьеру 10 сезона психологического проекта «Детектор лжи» 31 августа в 19:00 на СТБ!

Напомним,

Облако тегов

СТБ Дмитрий Карпачев новости телешоу телешоу 2020 Детектор лжи

Материалы по теме

Наречена для тата-3: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2020)
Телешоу

Наречена для тата-3: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2020)
Покусали пчелы: как Виталий Тыльный стал пчеловодом
Новости

Покусали пчелы: как Виталий Тыльный стал пчеловодомЭксклюзив
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой погадала на свою будущую любовь
Новости

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой погадала на свою будущую любовь
Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.08.2020)
Телешоу

Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.08.2020)

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK