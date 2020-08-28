Детектор лжи: Дмитрий Карпачев: Я благодарен героям, что они не побоялись поделиться историями своей жизни
В понедельник, 31 августа, в 19:00 на СТБ стартует 10 сезон психологического проекта «Детектор лжи», ведущем которого стал Дмитрий Карпачев.
На проекте мы рассматриваем истории людей, которые пришли сюда за правдой. И я искренне благодарен им за то, что они не побоялись поделиться историями своей жизни, – рассказал ведущий. – Потому что после их ошибок, о которых мы говорили, у кого-то, кто посмотрит эту программу, появится шанс поступить по-другому, более мудро и взвешенно.
Дмитрий отмечает, что все истории проекта – интересные, поучительные и важные:
Люди с помощью проекта хотят для себя что-то прояснить, понять что-то в себе, поговорить о чем-то важном с родными и близкими, которые раньше отказывались это делать, например, сидя на кухне. Встречаются иногда среди заявок фрики – люди, которые не отдают себе отчета, зачем они хотят в проект, не понимают, что «Детектор лжи» – это не забавный способ заработать. Такие люди точно не наши герои.
Не пропустите премьеру 10 сезона психологического проекта «Детектор лжи» 31 августа в 19:00 на СТБ!
Напомним,