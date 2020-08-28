Сергей Притула с женой Екатериной отмечают деревянную свадьбу: история любви ведущего

28 августа 2020 15:10 Юлия Крутиева
Сергей Притула с женой Екатериной отмечают деревянную свадьбу: история любви ведущего
Свадьба Сергея Притулы и Екатерины
пресс-служба Нового канала

Ведущий проектов "Хто зверху?" и "Дети против звезд" на Новом канале уже пять лет счастлив в браке с Екатериной Притулой.

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Ровно пять лет назад – 28 августа 2015 года – ведущий Сергей Притула сыграл свадьбу с продюсером Нового канала Екатериной Сопельник (в девичестве). Пока супруги отмечают деревянную свадьбу, мы предлагаем вспомнить историю их любви.

Сергей и Екатерина познакомились на съемках, и первое время их отношения были чисто рабочими. Лишь когда первый брак ведущего окончательно распался, у пары закрутился роман.

Катя працювала спочатку адміністратором, потім лінійним продюсером. У певний, не дуже хороший, етап мого життя, коли перший шлюб тріщав по швах, і мені було цілковито зрозуміло, що все йде до логічного завершення, ми з Катею зблизилися, – рассказывал ведущий Нового канала. – З Юлею (первая жена Притулы, – прим. ред.) намагалися зберегти шлюб, але було надто пізно. Помилкою стало те, що ми не змогли знайти в собі сили та бажання не допустити ситуації, коли настала точка неповернення.

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Кстати, с первой женой у Сергея отличные отношения. А их общий сын Дима прекрасно ладит с Екатериной – они проводят вместе много времени и путешествуют.

В августе 2015 года Сергей Притула женился на Екатерине. Свадьба прошла во Львове, церемония была тайной – о ней знали только родные и близкие друзья пары. Ведущими церемонии также были близкие друзья и коллеги – Александр Педан, Антон Лирник и ребята из «Вар’яти-шоу».

А уже 27 июля 2017 года супруги стали родителями прекрасной Соломии, которая каждый день радует маму и папу своими успехами.

Новый канал поздравляет Сергея и Екатерину Притулу с пятой годовщиной свадьбы и желает им счастливо прожить вместе еще много-много лет!

Напомним,

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