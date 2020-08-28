Наталия Орейро сменила имидж, став платиновой блондинкой

28 августа 2020 11:55 Юлия Крутиева
Наталия Орейро сменила имидж, став платиновой блондинкой
Актриса Наталия Орейро
Fotobank / GettyImages

Всего несколько месяцев назад Наталия Орейро стала пользователем в Инстаграм.

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Звезда сериала "Дикий ангел" с тех пор активно публикует свои фотографии и видеоролики в Сети, а также иногда старается порадовать фолловеров выходами в прямые эфиры (недавно был прямой эфир с Факундо Орано - прим.ред.) Сейчас на странице актрисы почти полмиллиона подписчиков.

На днях Наталия Орейро решила удивить свою армию фанатов преображениями во внешности. Так, артистка поделилась целой серией снимком, на которых она предстала в новом имидже.

instagram.com/nataliaoreirosoy

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Для фотосессии 43-летняя звезда сменила цвет волос, став платиновой блондинкой. Также Наталия сделала макияж и укладку, как у Мэрилин Монро. Стоит отметить, что на некоторых кадрах тяжело отличить Орейро от секс-символа 1950-х годов.

instagram.com/nataliaoreirosoy

Счастье - внутри нас самих, а не рядом с кем-то - Мэрилин Монро,
– подписала фотографии Наталия Орейро.

Подписчики отметили, что вроде бы Мэрилин и Наталия таки разные внешне, но как же они похожи на фото. Вот что значит хороший гример.

instagram.com/nataliaoreirosoy

instagram.com/nataliaoreirosoy

instagram.com/nataliaoreirosoy

Напомним, 

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