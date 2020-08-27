Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями: первое фото малыша

В Голливуде на одну счастливую семья стало больше.

Речь идет про 35-летнюю певицу Кэти Перри и 43-летнюю звезду «Пиратов Карибского моря» Орландо Блуме. Вечером 26 августа будущие супруги стали родителями.

Этой радостной новостью поделился счастливый отец. Сделал он это на странице организации UNICEF в Инстаграм, послами доброй воли которой он вместе с Кэти являются.

Не стал Орландо скрывать от публики пол и имя ребенка. Перри родила дочь, которую они решили назвать Дэйзи Дав. Показал актер и первое фото малышки.

Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями / instagram.com/unicef

В кадре изображена крохотная ручка Дэйзи Дав, которую держит мама и папа.

Добро пожаловать в этот мир, Дейзи Дав Блум!

- написал звезда трилогии «Властелин колец».

Напомним,