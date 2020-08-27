Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями: первое фото малыша
В Голливуде на одну счастливую семья стало больше.
Этой радостной новостью поделился счастливый отец. Сделал он это на странице организации UNICEF в Инстаграм, послами доброй воли которой он вместе с Кэти являются.
Не стал Орландо скрывать от публики пол и имя ребенка. Перри родила дочь, которую они решили назвать Дэйзи Дав. Показал актер и первое фото малышки.
Добро пожаловать в этот мир, Дейзи Дав Блум!- написал звезда трилогии «Властелин колец».
Напомним,