Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями: первое фото малыша

27 августа 2020 09:50 Юлия Крутиева
Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями: первое фото малыша
Орландо Блум и Кэти Перри
instagram.com/OrlandoBloom

В Голливуде на одну счастливую семья стало больше.

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Речь идет про 35-летнюю певицу Кэти Перри и 43-летнюю звезду «Пиратов Карибского моря» Орландо Блуме. Вечером 26 августа будущие супруги стали родителями. 

Этой радостной новостью поделился счастливый отец. Сделал он это на странице организации UNICEF в Инстаграм, послами доброй воли которой он вместе с Кэти являются.

Не стал Орландо скрывать от публики пол и имя ребенка. Перри родила дочь, которую они решили назвать Дэйзи Дав. Показал актер и первое фото малышки.

Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями / instagram.com/unicef
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В кадре изображена крохотная ручка Дэйзи Дав, которую держит мама и папа.

Добро пожаловать в этот мир, Дейзи Дав Блум!
- написал звезда трилогии «Властелин колец».

Напомним,

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