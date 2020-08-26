Звезда "Женского Квартала" сыграла свадьбу на крыше

На днях в жизни одной из актрис "Женского квартала" произошли приятные перемены.

Речь идет об участнице коллектива «Трио разные и ведущая» Алине Гордиенко. Девушка вышла замуж за участника команды «Де Ришелье» в «Лиге Смеха» Романа Блажкевича.

Свадьба пары состоялась 20 августа в Киеве. Праздник молодожены устроили на просторной панорамной крыше, а среди гостей были их самые близкие друзья и родственники.

Алина Гордиенко и Роман Блажкевич / instagram.com/alinagordienko

Для торжества Алина выбрала довольно интересный наряд. Невеста в этот день покоряла гостей белым шелковым платьем на бретельках, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Фату невеста решила не надевать. Гордиенко прикрепила ее себе на очки. Снимки со свадьбы звезда «Женского квартала» и участник «Лиги смеха» опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

Актриса Алина Гордиенко / instagram.com/alinagordienko

В комментариях к публикациям фолловеры пары тут же засыпали их поздравлениями: «Бесконечного, безграничного счастья», «Поздравляем молодоженов», «Будьте человеками по отношению друг к другу, и все будет хорошо, позитивно и долго», «Очень нежная и красивая невеста», «Совет да Любовь».

Напомним,