Звезда "Женского Квартала" сыграла свадьбу на крыше

26 августа 2020 15:50 Юлия Крутиева
Звезда
Алина Гордиенко и Роман Блажкевич
instagram.com/alinagordienko

На днях в жизни одной из актрис "Женского квартала" произошли приятные перемены.

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Речь идет об участнице коллектива «Трио разные и ведущая» Алине Гордиенко. Девушка вышла замуж за участника команды «Де Ришелье» в «Лиге Смеха» Романа Блажкевича.

Свадьба пары состоялась 20 августа в Киеве. Праздник молодожены устроили на просторной панорамной крыше, а среди гостей были их самые близкие друзья и родственники.

Алина Гордиенко и Роман Блажкевич / instagram.com/alinagordienko
Для торжества Алина выбрала довольно интересный наряд. Невеста в этот день покоряла гостей белым шелковым платьем на бретельках, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

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Фату невеста решила не надевать. Гордиенко прикрепила ее себе на очки. Снимки со свадьбы звезда «Женского квартала» и участник «Лиги смеха» опубликовали на своих страницах в социальных сетях. 

Актриса Алина Гордиенко / instagram.com/alinagordienko
 В комментариях к публикациям фолловеры пары тут же засыпали их поздравлениями: «Бесконечного, безграничного счастья», «Поздравляем молодоженов», «Будьте человеками по отношению друг к другу, и все будет хорошо, позитивно и долго», «Очень нежная и красивая невеста», «Совет да Любовь». 

Напомним, 

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