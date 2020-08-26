Ким Кардашьян уговорила Пэрис Хилтон заморозить яйцеклетки

26 августа 2020 14:40 Юлия Крутиева
Ким Кардашьян уговорила Пэрис Хилтон заморозить яйцеклетки
Светская львица Пэрис Хилтон
instagram.com/parishilton

Модель Пэрис Хилтон задумалась о материнстве.

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У модели Пэрис Хилтон довольно активная личная жизнь. Не успели поклонники звезды отойти от ее отношений с актером Крисом Зилкой, как ее сердце занял бизнесмен и писатель Картер Руем.

А на днях модель шокировала публику неожиданными признаниями. Сначала Пэрис поразила рассказом об ужасном насилии в детстве, после этого она заявила, что хочет стать мамой.

Более того, по совету своей подруги Ким Кардашьян Хилтон решила заморозить свои яйцеклетки. Об этом 39-летняя светская львица заявила в интервью The Sunday Time.

Пэрис отметила, что мечтает стать мамой двойни – мальчика и девочки. И уже с нетерпением ждет возможности «наряжать их».

У меня был действительно потрясающий разговор об этом с Ким, – говорит звезды. – Она познакомила меня со своим врачом, и я была так вдохновлена ею, что действительно решила сделать это. Я уже жду не дождусь, чтобы наряжать их. Хочу близнецов – мальчика и девочку.

Светская львица Пэрис Хилтон / instagram.com/parishilton
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По словам Хилтон, именно в своем нынешнем бойфренде она видит того человека, с которым хочет связать свою жизнь и родить ребенка.

Я наконец-то нашла свою вторую половинку: того, с кем хочу провести всю свою жизнь и завести семью, – уверяет звезда. – Я и раньше говорила о своих молодых людей, что они «те самые», но тогда я не чувствовала этого, а просто хотела создать идеальные отношения. Тогда я играла, а сейчас нет.

Напомним,

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