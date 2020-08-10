Лига смеха: в Киеве прошли съемки проекта в новом формате и с измененными правилами судейства

В Киеве состоялись съемки новых выпусков популярного проекта Лига смеха.

Спустя пять месяцев перерыва в Киеве состоялись долгожданные съемки второго этапа «Лиги смеха» ! Напомним, изначально записи новых выпусков программы должны были пройти еще в марте, но из-за карантина их неоднократно переносили.

Для нас главное препятствие для съемок заключалось в отсутствии в зале зрителей, ведь «Лига смеха» – это все-таки соревнование, а не концерт, - говорит главный редактор и один из продюсеров проекта Андрей Чивурин. – У нас были разные варианты площадок, естественно, с дистанцированной рассадкой зрителей». В итоге, впервые за 6-летнюю историю проекта его съемки состоялись на днях на столичном Певческом поле, под открытым небом. Все зрители были в ярких масках и перчатках, которые организаторы раздавали на входе. Кроме того, они сидели через место, дабы соблюсти дистанцию между друг другом.

Также из новостей проекта – в этом сезоне, снова-таки из-за пандемии коронавируса, белорусскую команду «Короли Турбаз» заменила вылетевшая ранее «Моя провинция». Теперь с винницкой командой попробует свои силы тренер Наталья Могилевская.

Также мы изменили немного правила судейства – на данном этапе выступления команд оценивают только те тренеры, которые не принимают участие в самой игре со своей командой, – делится Чивурин. – А еще на этом этапе команды не вылетают, а борются за Тотем, который поможет им не вылететь в следующей игре.

К слову, возобновлению проекта радовались не только команды и зрители в зале, но и звездные тренеры.

Сегодня, когда я наконец увидел всех своих коллег-тренеров и команды, у меня даже возникло мимолетное ощущение, что мы и не расставались. Хотя на карантине, благо, вместе с внуками и семьей я провел целых 103 дня,

– улыбается Станислав Боклан.

По словам Нади Дорофеевой, она также считала дни до возобновления съемок проекта:

Слава богу, что такой проект, как «Лига смеха» существует, ведь именно благодаря юмору в конечно итоге мы все и выживем, ведь он помогает преодолеть даже самые сложные ситуации.

Поддерживает свою коллегу по тренерскому составу и шоумен Гарик Бирча:

С возобновлением «Лиги смеха» зритель получит новую порцию юмора, и мы поможем всем снова жить привычной жизнью с улыбкой на лице.

Кто из тренеров выйдет на сцену первым после долгого перерыва, и какая из команд получит долгожданный Тотем, зрители узнают уже совсем скоро. В эфире новые выпуски смотрите уже в осеннем сезоне на «1+1».

Напомним,