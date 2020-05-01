Лига смеха. Битва хитов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
1 мая 2020 20:00
Лига смеха. Битва хитов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Пресс-служба Квартал 95
В пятницу, 1 мая, на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выпуск Лиги смеха – Битва хитов.
«Лиге смеха» было спето не мало песен, а в очередном спецпроекте собрано лучшие «лигосмешные» хиты от производителей хорошего настроения. Лучшие песни от участников "Лиги смех" в одном видео!
Новый выпуск проекта «Лига Смеха» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.