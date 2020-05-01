Лига смеха. Битва хитов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

1 мая 2020 20:00 Юлия Крутиева
Лига смеха. Битва хитов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Лига смеха. Битва хитов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Пресс-служба Квартал 95

В пятницу, 1 мая, на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выпуск Лиги смеха – Битва хитов.

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За пять лет в «Лиге смеха» было спето не мало песен, а в очередном спецпроекте собрано лучшие «лигосмешные» хиты от производителей хорошего настроения. Лучшие песни от участников "Лиги смех" в одном видео! 

Новый выпуск проекта «Лига Смеха» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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