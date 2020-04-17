Лига смеха. Звездное нашествие: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020)
17 апреля 2020 20:20
Лига смеха. Звездное нашествие: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020)
пресс-служба
В пятницу, 17 апреля, на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выпуск Лиги смеха – Звездное нашествие.
«Лига смеха» – это лига звезд: действующие звезды в жюри, будущие – на сцене. Но несколько раз в году к ним присоединяются звезды приглашенные. И это действительно напоминает звездное нашествие. Смотрите сегодня – будет интересно!
Новый выпуск проекта «Лига Смеха» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.