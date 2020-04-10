Лига смеха. Битва чемпионов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

В пятницу, 10 апреля, на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел особенный выпуск Лиги смеха - в первом виртуальном поединке сошлись чемпионы проекта - «Загорецька Людмила Степанівна» и «Ветераны Космических Войск».

Миллионы украинцев не просто увидели свой любимый юмористический проект, но и стали его судьями. На сцене появились «Ветераны Космических Войск» и «Загорецька Людмила Степанівна», команды, которые стали чемпионами «Лиги смеха» , но никогда не играли друг против друга.

Во время виртуального поединка зрители увидели лучшие номера команд за время участия в проекте и определяли победителя поединка. За самую смешную команду зрители смогли проголосовать на сайте «Лиги смеха».

Новый выпуск проекта «Лига Смеха» смотрите в 20:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.