30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой
В семье семикратного обладателя титула "Мистер Олимпия" и ряда премий по бодибилдингу Арнольда Шварценеггера случилось долгожданное радостное событие.
Подтвердить эту информацию журналистам смог брат Кэтрин - Патрик. Его папарацци подловили на днях на рынке в Санта-Барбаре. В руках у мужчины был пакет, перевязанный розовой лентой. Был ли в этом намек на пол ребенка - не известно.
Они в порядке, – сказал Патрик Шварценеггер. – Только что приобрел для нее (Кэтрин - прим.ред.) маленький подарок.
Позже Арнольд Шварценеггер с цветами и в компании других родственников посетили поместье своей дочери и зятя.
Отметим, что для Кэтрин малыш стал первенцем, а вот у Криса уже есть сын - 7-летний Джек, рожденный в браке с Анной Фарис.
Напомним,
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