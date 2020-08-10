30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой

В семье семикратного обладателя титула "Мистер Олимпия" и ряда премий по бодибилдингу Арнольда Шварценеггера случилось долгожданное радостное событие.

30-летняя Кэтрин Шварценеггер впервые стала мамой. Однако ни дочь Арнольда, ни ее супруг, 41-летний актер Крис Прэтт, пока что не комментируют пополнение в семье.

Подтвердить эту информацию журналистам смог брат Кэтрин - Патрик. Его папарацци подловили на днях на рынке в Санта-Барбаре. В руках у мужчины был пакет, перевязанный розовой лентой. Был ли в этом намек на пол ребенка - не известно.

Они в порядке, – сказал Патрик Шварценеггер. – Только что приобрел для нее (Кэтрин - прим.ред.) маленький подарок.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт / Fotobank / GettyImages

Зарубежные СМИ предполагают, что Кэтрин и Крис стали родителями еще 7 августа. Именно в тот день автомобиль Прэтта был замечен у больницы в Калифорнии.

Позже Арнольд Шварценеггер с цветами и в компании других родственников посетили поместье своей дочери и зятя.

Отметим, что для Кэтрин малыш стал первенцем, а вот у Криса уже есть сын - 7-летний Джек, рожденный в браке с Анной Фарис.

Напомним,