Кэти Перри прокомментировала полностью обнаженные снимки Орландо Блума: Хотел соответствовать местным
Полностью обнаженные фото Орландо Блума уже давно облетели все западные издания. Супруга актера Кэти Перри только сейчас решила прокомментировать произошедший конфуз.
Обнаженный Блум засветил мужское достоинство перед папарацци, которые не дремлют ни секунды. Вскоре снимки облетели весь интернет.
В недавнем интервью с Говардом Стерном знаменитость объяснила, что значил такой поступок ее мужчины.
Мы неделю отдыхали, расслаблялись, и куда бы мы не посмотрели, все вокруг как будто были голые. Это же Европа, это же Италия. И, я думаю, он просто хотел соответствовать местным,‒ заявила исполнительница.
Я бы никогда его так не подставила специально. В глубине души я немного Джим Керри из «Шоу Трумана», я знала, что нас могут снять. Я бы сказала, что в нашей паре я чуть более прагматичная,‒ добавила Перри.
Напомним,