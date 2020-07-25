Кэти Перри прокомментировала полностью обнаженные снимки Орландо Блума: Хотел соответствовать местным

25 июля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Кэти Перри прокомментировала полностью обнаженные снимки Орландо Блума: Хотел соответствовать местным
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум
социальная сеть Instagram

Полностью обнаженные фото Орландо Блума уже давно облетели все западные издания. Супруга актера Кэти Перри только сейчас решила прокомментировать произошедший конфуз.

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Так, четыре года назад влюбленную пару подловили отдыхающими на море в Италии. Певица и актер загорали, а потом отправились поплавать на доске. И если Кэти была в купальнике, то Орландо решил не сковывать себя одеждой.

Обнаженный Блум засветил мужское достоинство перед папарацци, которые не дремлют ни секунды. Вскоре снимки облетели весь интернет.

Кэти Перри и Орландо Блум на отдыхе в Италии / социальная сеть Instagram

В недавнем интервью с Говардом Стерном знаменитость объяснила, что значил такой поступок ее мужчины.

Мы неделю отдыхали, расслаблялись, и куда бы мы не посмотрели, все вокруг как будто были голые. Это же Европа, это же Италия. И, я думаю, он просто хотел соответствовать местным,
‒ заявила исполнительница.

Кэти Перри и Орландо Блум на отдыхе в Италии / социальная сеть Instagram

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Артистка отметила, что и ей поступило предложение от Блума раздеться, но она отказалась.

Я бы никогда его так не подставила специально. В глубине души я немного Джим Керри из «Шоу Трумана», я знала, что нас могут снять. Я бы сказала, что в нашей паре я чуть более прагматичная,
‒ добавила Перри.

Напомним,

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