Потап рассказал о страшном ДТП с Каменских, где погибло много людей: Настя вылетела, головой выбив стекло
Потап и Настя Каменских не сильно распространяются с журналистами на тему личной жизни.
И вот когда тема коснулась хейта в Сети, Алексей Потапенко признался, что Настя не читает комментарии и даже если видит какие-то плохие выражения в свой адрес, то попросту не обращает на них внимание и не зацикливается.
Не тратить свое время на хейтеров и просто ценить каждую минуту своей жизни певица особенно стала после ужасного инцидента. Потап признался, что Настя однажды попала в страшное ДТП.
Потап рассказал, что спасали Настю в местной больнице. Артистке тогда зашивали голову и ногу.
Они сели в машину, и она восемь раз перевернулась в аварии, – рассказал Потап. – Настя вылетела, головой выбив стекло, порезала себе очень сильно ногу. В этой аварии погибло очень много людей. Я думаю, что в этот момент судьба Насти очень сильно поменялась... Она изменилась, потому что была там. Она была на грани жизни и смерти.
Позже Настя написала песню "Ты ушла". Потап рассказал, что эта композиция о всех, кого артистка потеряла в той жуткой аварии.
Напомним,