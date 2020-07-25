Потап рассказал о страшном ДТП с Каменских, где погибло много людей: Настя вылетела, головой выбив стекло

25 июля 2020 00:35 Юлия Крутиева
Потап рассказал о страшном ДТП с Каменских, где погибло много людей: Настя вылетела, головой выбив стекло
Потап и Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских не сильно распространяются с журналистами на тему личной жизни.

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Однако в интервью Маше Ефросининой рэпер Потап рассказал много интересных подробностей семейной жизни с NK, ее творческом пути, похудении и здоровом питании, о хейтерах и отношении к ним.

И вот когда тема коснулась хейта в Сети, Алексей Потапенко признался, что Настя не читает комментарии и даже если видит какие-то плохие выражения в свой адрес, то попросту не обращает на них внимание и не зацикливается.

Потап и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Не тратить свое время на хейтеров и просто ценить каждую минуту своей жизни певица особенно стала после ужасного инцидента. Потап признался, что Настя однажды попала в страшное ДТП.

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Это случилось, когда Настя еще встречалась с Владимиром Дятловым. Вместе с ним и его родными они ехали из Николаева в столицу отмечать день рождения. Их автомобиль попал в жуткую аварию, в которой погибли отец, мама и сестра бойфренда Каменских. Сама певица и ее парень просто чудом остались в живых.

Потап и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Потап рассказал, что спасали Настю в местной больнице. Артистке тогда зашивали голову и ногу.

Они сели в машину, и она восемь раз перевернулась в аварии, – рассказал Потап. – Настя вылетела, головой выбив стекло, порезала себе очень сильно ногу. В этой аварии погибло очень много людей. Я думаю, что в этот момент судьба Насти очень сильно поменялась... Она изменилась, потому что была там. Она была на грани жизни и смерти.

Позже Настя написала песню "Ты ушла". Потап рассказал, что эта композиция о всех, кого артистка потеряла в той жуткой аварии.

Напомним,

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