Канал Украина покажет премьеру фильма "После зимы"

27 августа 2020 23:10 Юлия Крутиева
Канал Украина покажет премьеру фильма
После зимы - новый сериал на канале Украина
Film.ua

В воскресенье, 30 августа, в 17:00 состоится премьера новой 4-серийной картины "После зимы" производства компании FILM.UA Group и канала Украина.

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По сюжету сериала "После зимы": неприятности пришли в жизнь медсестры Ольги в один день. Сначала она чуть не попадает под машину, потом ее увольняют из клиники, где она проработала много лет, а после она узнает, что муж Петр ей изменяет, одна из ее дочек Лера беременна, а другая дочка Варя собирается стать актрисой, вместо поступления в медицинский. Ольга пытается привыкнуть жить одна и найти новую работу. Но это не так просто сделать. И, самое сложное, надо понять себя и сделать выбор – подать на развод или попытаться вернуть мужа.

Главную роль в этой истории исполнила популярная актриса Дарья Волга. Она говорит – хоть на голову Ольги и сваливается куча проблем, ее героиня не отчаивается, а наоборот старается сделать все, чтобы наладить свою жизнь.

Это такой кризис, который проявляется в разных сферах, – говорит Дарья Волга. – Знаете, если у человека внутренний кризис, то он неизбежно начинает проявляться и во внешней жизни. Ты либо потеряешь, либо используешь шанс собраться, переформатироваться, пересмотреть свою жизнь, свое отношение к каким-то процессам. Начнешь все с чистого листа и с новой ступеньки. В моей жизни также были такие периоды – мотивирует собраться то, что я очень хочу жить и быть счастливой.

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В сериале также снялись Прохор Дубравин, Анна Сердюк, Полина Носыхина, Сергей Коршиков и другие актеры.

По словам режиссера-постановщика картины Алины Бухтияровой, несмотря на то, что прямо посреди съемок ввели карантин и работу над фильмом пришлось остановить, эта история получилась очень теплой и жизнеутверждающей.

Это оптимистическая история о том, что никогда не нужно отчаиваться. Нельзя сдаваться, надо доверять Вселенной, жизни, людям, и действовать. Да, на главную героиню Ольгу сваливаются проблемы – и семейные, и профессиональные. Но она не сидит, сложа руки, и полностью меняет жизнь к лучшему. Неожиданно прямо посреди съемок ввели карантин – мы отсняли полпроекта и работу пришлось остановить. Спустя почти 3 месяца мы возобновили съемки. Конечно, были сложности, как кадровать зелень, потому что мы начали снимать в марте, когда никаких листьев на деревьях еще не было. Но ничего – нашли интересные творческие решения, чтобы скрыть поменявшуюся природу. При этом, актерам приходилось работать в зимней одежде, хотя на дворе уже лето. Так что они горячи и внутри, и снаружи,
– смеясь, рассказала Алина Бухтиярова.

Оператор-постановщик – Дмитрий Юриков. Продюсеры – Виктор Мирский, Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Елена Малкова, Кирилл Горобец, Ольга Соловьева. Производством картины занимались компания FILM.UA Group и канал «Украина». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийной картины «После зимы» в воскресенье, 30 августа, в 17:00 на телеканале «Украина».

Напомним,

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