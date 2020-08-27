На твоей стороне-2: Сергей Калантай на карантине научился наслаждаться малым
Актер Сергей Калантай, который сыграл одну из главных ролей в картине «На твоей стороне 2» – бизнесмена и филантропа Михаила Володенко, рассказал о жизни после съемок сериала и новых карантинных открытиях.
Сразу после съемок картины «На твоей стороне 2» начался карантин. Недавно на съемочной площадке канала «Украина» актер рассказал, как проводил время на карантине и что нового открыл для себя.
Я привык быть активным, работать. А тут внезапно появилась возможность просто побыть дома. Конечно, вначале ты радуешься, но потом начинаешь искать варианты, чем себя занять. Мы с супругой живем за городом, так что работа найдется, – поделился Сергей Калантай. – Первый раз в жизни я сажал картошку, овощи. И удивлялся, что такие вещи могут нравиться. В декабре мы были во Львове и захватили по дороге маленькие елки, посадили у себя на участке. А сейчас каждое утро и вечер подхожу и слежу, на сколько миллиметров отрастают веточки. И я как ребенок радуюсь такому возрождению жизни. Это вдохновляет.
Я старше жены на 17 лет, у нас большая разница в возрасте. Конечно, я взял на себя обязанности так сказать «голови колгоспу» (смеется), – рассказал актер на съемочной площадке канала «Украина». – Но я старался утешать ее тем, что все роли и деньги еще впереди, а сейчас нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам.
Когда вечереет, мы любим выходить на террасу, иногда с вином или чаем, я даже позволяю себе выкурить сигарету. Говорят, высший пилотаж актера – когда он молчит, а лицо и вся его органика готова. А я считаю, что высший пилотаж природы – это тишина, – поделился Сергей Калантай. – Когда ты просто слушаешь тишину – как ее нарушает пролетающий комар, пение птиц, лай собаки. Смотришь, как поднимается месяц, сидишь и наслаждаешься.
Смотрите премьеру второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» 31 августа в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,