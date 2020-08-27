На твоей стороне-2: Сергей Калантай на карантине научился наслаждаться малым

Актер Сергей Калантай, который сыграл одну из главных ролей в картине «На твоей стороне 2» – бизнесмена и филантропа Михаила Володенко, рассказал о жизни после съемок сериала и новых карантинных открытиях.

Популярный украинский актер Сергей Калантай в первом сезоне картины «На твоей стороне» запомнился зрителям своими недобрыми поступками и властью над подпольными организациями города, но уже во второй части картины артист предстанет в роле главного антагониста, который попытается разрушить жизни всех центральных персонажей. Удастся ли это Володенко, зрители канала «Украина» узнают уже совсем скоро.

Сразу после съемок картины «На твоей стороне 2» начался карантин. Недавно на съемочной площадке канала «Украина» актер рассказал, как проводил время на карантине и что нового открыл для себя.

Я привык быть активным, работать. А тут внезапно появилась возможность просто побыть дома. Конечно, вначале ты радуешься, но потом начинаешь искать варианты, чем себя занять. Мы с супругой живем за городом, так что работа найдется, – поделился Сергей Калантай. – Первый раз в жизни я сажал картошку, овощи. И удивлялся, что такие вещи могут нравиться. В декабре мы были во Львове и захватили по дороге маленькие елки, посадили у себя на участке. А сейчас каждое утро и вечер подхожу и слежу, на сколько миллиметров отрастают веточки. И я как ребенок радуюсь такому возрождению жизни. Это вдохновляет.

Сергей Калантай на съемках / пресс-служба канала Украина

Кроме того, актер использовал это время для прочтения современной украинской прозы, пересматривал фильмы и новые сериалы. Да и к тому же Сергей Калантай находил в себе силы поддерживать близких – молодую супругу и детей, которые в это нелегкое время были за границей.

Я старше жены на 17 лет, у нас большая разница в возрасте. Конечно, я взял на себя обязанности так сказать «голови колгоспу» (смеется), – рассказал актер на съемочной площадке канала «Украина». – Но я старался утешать ее тем, что все роли и деньги еще впереди, а сейчас нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Сергей Калантай на съемках / пресс-служба канала Украина

В это время у супружеской пары даже появились свои небольшие традиции.

Когда вечереет, мы любим выходить на террасу, иногда с вином или чаем, я даже позволяю себе выкурить сигарету. Говорят, высший пилотаж актера – когда он молчит, а лицо и вся его органика готова. А я считаю, что высший пилотаж природы – это тишина, – поделился Сергей Калантай. – Когда ты просто слушаешь тишину – как ее нарушает пролетающий комар, пение птиц, лай собаки. Смотришь, как поднимается месяц, сидишь и наслаждаешься.

Смотрите премьеру второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» 31 августа в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,