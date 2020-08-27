Брэд Питт закрутил роман с моделью, которая младше его на 29 лет: копия Ирины Шейк

Актеру Брэду Питту приписывают очередной роман.

Актер Брэд Питт вновь удивил публику своим новым любовным увлечением. Если верить информации СМИ, мужчина закрутил роман с девушкой, которая младше его на 29 лет.

В этот раз в избранницы бывшего мужа Анджелины Джоли приписывают 27-летнюю немецкую модель Николь Потуральски, которую называют копией Ирины Шейк.

На днях папарацци удалось «спалить» звезду «Однажды в... Голливуде», выходящим из частного самолета в аэропорту Ле-Кастейе. Вслед за актером борт покинула и сама модель.

Модель Николь Потуральски / instagram.com/nico.potur

Если верить сообщениям иностранных таблоидов Entertainment Tonight и Daily Mail, сейчас пара наслаждается отдыхом на юге Франции. Свидетели утверждают, что они остановились в поместье Питта – Шато Мираваль.

По словам очевидца, рядом с Николь голливудский секс-символ выглядел, как влюбленный подросток.

Они целовались, и Брэд был очень внимателен к своей спутнице, - передает слова инсайдера Daily Mail. - Они были в людном месте, но никого не смущались. Она настоящая красавица и явно гораздо младше его.

Напомним,