Брэд Питт закрутил роман с моделью, которая младше его на 29 лет: копия Ирины Шейк
Актеру Брэду Питту приписывают очередной роман.
В этот раз в избранницы бывшего мужа Анджелины Джоли приписывают 27-летнюю немецкую модель Николь Потуральски, которую называют копией Ирины Шейк.
На днях папарацци удалось «спалить» звезду «Однажды в... Голливуде», выходящим из частного самолета в аэропорту Ле-Кастейе. Вслед за актером борт покинула и сама модель.
По словам очевидца, рядом с Николь голливудский секс-символ выглядел, как влюбленный подросток.
Они целовались, и Брэд был очень внимателен к своей спутнице, - передает слова инсайдера Daily Mail. - Они были в людном месте, но никого не смущались. Она настоящая красавица и явно гораздо младше его.
Напомним,