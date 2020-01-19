Эксклюзив! Брэд Питт: Я не гонюсь за отношениями
15 января в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - актер Брэд Питт
- из-за чего страдает Брэд Питт,
- зачем актер Артемий Егоров поправился на 12 кг и заговорил с канадским акцентом,
- на чем актриса Наталка Денисенко пыталась сделать бизнес,
- почему Камерон Диаз скрывает подробности рождения дочери,
- на каких курортах можно одновременно позагорать и покататься на горных лыжах.
А также множество полезных материалов читайте в журнале «Теленеделя» №4, 2020 от 15 января в продаже!
Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.
Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.
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