Эксклюзив! Брэд Питт: Я не гонюсь за отношениями

15 января в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - актер Брэд Питт

В свежем номере журнал "Теленеделя" расскажет:

- из-за чего страдает Брэд Питт,

- зачем актер Артемий Егоров поправился на 12 кг и заговорил с канадским акцентом,

- на чем актриса Наталка Денисенко пыталась сделать бизнес,

- почему Камерон Диаз скрывает подробности рождения дочери,

- на каких курортах можно одновременно позагорать и покататься на горных лыжах.

А также множество полезных материалов читайте в журнале «Теленеделя» №4, 2020 от 15 января в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.

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