Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной заразились коронавирусом

Эпидемия коронавируса не сбавляет оборотов.

Все больше украинских знаменитостей оказываются в списке тех, кому приходится бороться с COVID-19. Среди них уже Ольга Фреймут , Маричка Падалко и Елена Кравец.

Сегодня стало известно, что коронавирусом заразился певец Сергей Бабкин. Об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм. Позитивный тест получила также его супруга Снежана.

Первой плохо себя почувствовала именно Снежана. Через сутки недомогание настигло Сергея. Где супруги могли заразиться – не известно. С больными они не контактировали и соблюдали все меры предосторожности МОЗ.

Сегодня утром пришел положительный результат теста... Конечно, мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом... КТ - все чисто. Анализ крови - еще ждем. У меня вчера поднялась температура... Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко, - пишет Бабкин. - Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше Здоровье - главное, что есть у нас! Берегите себя и близких. Будьте Здоровенькими!

Сергей Бабкин вместе с женой / instagram.com/babkin_official

Накануне Сергей принял участие в съемках праздничного парада ко Дню Независимости Украины. Среди контактных лиц в этот день были множество украинских звезд. Надеемся, что COVID-19 обойдет их стороной.

Напомним,