Сериалы 2020: Ничто не случается дважды, Родственные связи, На твоей стороне, Братья по крови

«Шоу должно продолжаться!» - решили создатели отечественных сериалов, в 2019-м имевших большой успех у зрителей, и взялись снимать новые сезоны

«Домик на счастье-3» (Новый канал): страсти накаляются

Команда сериала готовится приступить к съемкам продолжения в апреле.

- Если бы мы не заказали третий сезон ситкома, зрители бы на нас обиделись, - считает креативный директор Нового канала Саша Ткаченко. - А мы наших зрителей любим, уважаем и обожаем их радовать.

После второго сезона под вопросом остались отношения главных героев - Макса (Константин Войтенко) и Маши (Галина Безрук), так как в последней серии они расстаются.

- Мы же не можем так оставить нашу городскую пару, - интригует режиссер и по совместительству автор и продюсер картины Сергей Атрощенко. - Посмотрим, чем у них все закончится.

Напомним, в основе сюжета «Домика на счастье» - история супругов Макса и Маши, которые переехали из Киева в село Сеньковка, чтобы открыть страусовую ферму. На пути к мечте пару ожидало множество преград, в том числе и бывшая любовь Макса - Дана.

«Юрчишины-2» (ICTV): при чем здесь мама?

Забавную семейку Юрчишиных зрители полюбили буквально с первой серии, о чем свидетельствовали рейтинги проекта. Потому без колебаний было принято решение делать продолжение.

- Зрители смогут снова наблюдать за увлекательными приключениями главного героя Ника (Георгий Делиев) и его верного друга Гири (Валерий Швец), полицейскими подвигами сына Игоря (Владимир Канивец) и его напарницы Иры (Екатерина Варченко), а также комичными ситуациями, в которые будут вляпываться персонажи, - рассказывает креативный продюсер сериала Ярослава Евтушенко. - Актерский ансамбль (Валентина Войтенко, Святослав Жмурко, Александр Мельник, Леся Самаева, Анатолий Зиновенко и др.) пополнится - в картине появятся два важных персонажа, которые изменят мир Юрчишиных. Кто их сыграет - пока что секрет, но надеемся, они тоже завоюют зрительскую любовь.

Юрчишиным придется пережить не одно испытание - на стоянке, где работают Ник и Гиря, случится пожар, ??Тарик сбежит из дому, Игоря уволят, а вот Ник окажется в полицейской форме. В сериале обязательно будет свадьба. К тому же из солнечной Италии внезапно нагрянет мама, которая перевернет жизнь семьи с ног на голову.

Главные интриги второго сезона: с кем Нику придется бороться за сердце Марго, чем закончится противостояние Ника с Брюсом, удастся ли дочке Ника Лене наконец-то найти работу и наладить личную жизнь, кто станет между Игорем и Ирой.

В каждой серии (их планируется 24) герои будут сталкиваться с жизненными проблемами, а затем изо всех сил пытаться их решить.

подзаголовок>«Родственные связи-2» (1+1): погибшие возвращаются 20 лет спустя

После успеха 4-серийной истории о семье Исаевых канал решил продлить этот проект еще на 8 серий.

Несмотря на то что картина закончилась хеппи-эндом, второй сезон будет не менее интересным и драматичным. В семье Исаевых вроде бы все наладилось. Мария (Ольга Арнтгольц) нашла свою дочь Настю (Алиса Лукшина), от которой сразу после рождения отказалась, и родную мать Элеонору (Ольга Когут), так что теперь может рассчитывать на материнскую любовь и поддержку, чего была лишена всю свою сознательную жизнь. Муж Марии Петр (Сергей Фролов) смог понять и принять непростое прошлое своей жены. Однако семейная идиллия продолжалась недолго: фирма Петра оказывается на грани банкротства. Правда, спасение рядом - инвестор находится быстро. Вот только Станислав (Алексей Зубков) не простой бизнесмен. Он первая любовь Марии и отец Насти, которого все считали погибшим уже 20 лет. Так что привычный мир семьи Исаевых снова рушится.

«Ничто не случается дважды-2» (СТБ): Маша в плену, Аглая в шоке

Действие второго сезона сериала разворачивается спустя полгода после окончания событий первого сезона. Огнев выживает после покушения и во имя счастья дочери отходит от криминальных дел. Он покупает небольшой остров, где живет отшельником и воспитывает маленькую Катю. Девочка считает, что ее мама умерла. Но Маша не прекращает поисков дочери и находит ее, попав при этом в плен к Огневу.

Непросто складывается судьба Аглаи. Она узнает, что муж-продюсер врал ей. Но это только начало потрясений. Главным героям предстоит разобраться с ошибками прошлого, чтобы обрести настоящую жизнь и любовь.

- На съемочной площадке чувствую себя как дома, - признается Екатерина Тышкевич. - Мне не страшно, я полностью доверяю режиссеру Оксане Байрак, съемочной группе и своему партнеру Антону Батыреву. Что ждет мою героиню, сказать не могу. История получится очень неоднозначная, наши герои пройдут долгий путь. Будет ли хеппи-энд - самая большая интрига второго сезона.

«Братья по крови-2» (2+2): судьба человечества под угрозой

Сводные братья Киреевы (Эрик Абрамович и Сергей Деревянко), несмотря на постоянные споры и недопонимание, продолжат работать в одном отделе полиции и раскрывать сложные уголовные дела. Узнав, кто стоит за убийством их общего отца, ненадолго ставят точку в конфликте и начинают расследование новых преступлений. Максим оказывается способным следователем и, несмотря на иногда сомнительные методы работы, становится полноценным сотрудником отдела уголовного розыска. Но братьев опять ждет трагическая потеря близкого человека, и на этот раз найти убийцу будет не так легко. Киреевы не подозревают, что в руках негодяя сверхмощное оружие, и малейшая ошибка не только может стоить им жизни, а поставит под угрозу судьбу всего человечества.

К актерскому составу «Братьев по крови» присоединится известная актриса Анна Васильева, которая в реальной жизни является любимой девушкой Эрика Абрамовича.

- Судя по сценарию, нас ждет драйвовая история, и экшена будет не меньше, чем в первом сезоне, - отмечает актер.

«Звонарь-2» (2+2): никому не верю

У Антона Звонцова черная полоса в жизни: на него охотятся опасные люди, жаждущие мести, у него много запутанных дел, а новый руководитель отдела с каждым днем вызывает больше подозрений. Не все в порядке и на личном фронте - любимая девушка не может простить измену и испытывает нервы на прочность, а брошенная любовница инициирует служебную проверку и отстранение от работы.

Во втором сезоне к Артему Алексееву, Анастасии Чепелюк, Сергею Калантаю, Алексею Смолке и другим актером присоединятся Тарас Цымбалюк и Сергей Мурзин.

- Если в прошлом сезоне моего героя ждали физические испытания, то в этом - скорее психологические, - откровенничает Артем Алексеев. - После того как Звонцова предал близкий друг, опер станет одиночкой, потеряет веру в людей. Но, как и раньше, Звонарь готов помочь тем, кто ему небезразличен, и решить любые их проблемы. Делать это он будет с присущим ему юмором и легкостью, которые еще в первом сезоне понравились зрителям.

«На твоей стороне-2» («Украина»): сын против отца

Вторая часть истории «На твоей стороне» расскажет о новом времени в жизни главной героини - нейрохирурга Анастасии Стрелецкой (Дана Абызова). Ее враги, притворяясь друзьями и благотворителями, становятся еще более изощренными, хладнокровными и хитрыми. Ей приходится жить под постоянным наблюдением злодея, главная цель которого уничтожить ее. Она находит главного человека в своей жизни, но ее любовь подвергается серьезным испытаниям на прочность.

- Новый сезон станет отличаться тем, что главный герой Максим (Дмитрий Ратомский) проходит этап переосмысления своей жизни - пытается понять, что ему делать дальше и как жить в обществе. Он старается быть честным человеком, но прежняя жизнь наложила определенный отпечаток: теперь им с отцом придется встать друг против друга, - рассказывает режиссер картины Антон Азаров.