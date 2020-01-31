Сериалы 2020: Ничто не случается дважды, Родственные связи, На твоей стороне, Братья по крови

Эксклюзив 31 января 2020 21:00 Александр Кива
Сериалы 2020: Ничто не случается дважды, Родственные связи, На твоей стороне, Братья по крови
Сериалы 2020 года

«Шоу должно продолжаться!» - решили создатели отечественных сериалов, в 2019-м имевших большой успех у зрителей, и взялись снимать новые сезоны

«Домик на счастье-3» (Новый канал): страсти накаляются

Команда сериала готовится приступить к съемкам продолжения в апреле.

- Если бы мы не заказали третий сезон ситкома, зрители бы на нас обиделись, - считает креативный директор Нового канала Саша Ткаченко. - А мы наших зрителей любим, уважаем и обожаем их радовать.

После второго сезона под вопросом остались отношения главных героев - Макса (Константин Войтенко) и Маши (Галина Безрук), так как в последней серии они расстаются.

- Мы же не можем так оставить нашу городскую пару, - интригует режиссер и по совместительству автор и продюсер картины Сергей Атрощенко. - Посмотрим, чем у них все закончится.

Напомним, в основе сюжета «Домика на счастье» - история супругов Макса и Маши, которые переехали из Киева в село Сеньковка, чтобы открыть страусовую ферму. На пути к мечте пару ожидало множество преград, в том числе и бывшая любовь Макса - Дана.

«Юрчишины-2» (ICTV): при чем здесь мама?


Забавную семейку Юрчишиных зрители полюбили буквально с первой серии, о чем свидетельствовали рейтинги проекта. Потому без колебаний было принято решение делать продолжение.

- Зрители смогут снова наблюдать за увлекательными приключениями главного героя Ника (Георгий Делиев) и его верного друга Гири (Валерий Швец), полицейскими подвигами сына Игоря (Владимир Канивец) и его напарницы Иры (Екатерина Варченко), а также комичными ситуациями, в которые будут вляпываться персонажи, - рассказывает креативный продюсер сериала Ярослава Евтушенко. - Актерский ансамбль (Валентина Войтенко, Святослав Жмурко, Александр Мельник, Леся Самаева, Анатолий Зиновенко и др.) пополнится - в картине появятся два важных персонажа, которые изменят мир Юрчишиных. Кто их сыграет - пока что секрет, но надеемся, они тоже завоюют зрительскую любовь.

Юрчишиным придется пережить не одно испытание - на стоянке, где работают Ник и Гиря, случится пожар, ??Тарик сбежит из дому, Игоря уволят, а вот Ник окажется в полицейской форме. В сериале обязательно будет свадьба. К тому же из солнечной Италии внезапно нагрянет мама, которая перевернет жизнь семьи с ног на голову.

Главные интриги второго сезона: с кем Нику придется бороться за сердце Марго, чем закончится противостояние Ника с Брюсом, удастся ли дочке Ника Лене наконец-то найти работу и наладить личную жизнь, кто станет между Игорем и Ирой.

В каждой серии (их планируется 24) герои будут сталкиваться с жизненными проблемами, а затем изо всех сил пытаться их решить.

подзаголовок>«Родственные связи-2» (1+1): погибшие возвращаются 20 лет спустя

После успеха 4-серийной истории о семье Исаевых канал решил продлить этот проект еще на 8 серий.
Несмотря на то что картина закончилась хеппи-эндом, второй сезон будет не менее интересным и драматичным. В семье Исаевых вроде бы все наладилось. Мария (Ольга Арнтгольц) нашла свою дочь Настю (Алиса Лукшина), от которой сразу после рождения отказалась, и родную мать Элеонору (Ольга Когут), так что теперь может рассчитывать на материнскую любовь и поддержку, чего была лишена всю свою сознательную жизнь. Муж Марии Петр (Сергей Фролов) смог понять и принять непростое прошлое своей жены. Однако семейная идиллия продолжалась недолго: фирма Петра оказывается на грани банкротства. Правда, спасение рядом - инвестор находится быстро. Вот только Станислав (Алексей Зубков) не простой бизнесмен. Он первая любовь Марии и отец Насти, которого все считали погибшим уже 20 лет. Так что привычный мир семьи Исаевых снова рушится.

«Ничто не случается дважды-2» (СТБ): Маша в плену, Аглая в шоке

Действие второго сезона сериала разворачивается спустя полгода после окончания событий первого сезона. Огнев выживает после покушения и во имя счастья дочери отходит от криминальных дел. Он покупает небольшой остров, где живет отшельником и воспитывает маленькую Катю. Девочка считает, что ее мама умерла. Но Маша не прекращает поисков дочери и находит ее, попав при этом в плен к Огневу.

Непросто складывается судьба Аглаи. Она узнает, что муж-продюсер врал ей. Но это только начало потрясений. Главным героям предстоит разобраться с ошибками прошлого, чтобы обрести настоящую жизнь и любовь.

- На съемочной площадке чувствую себя как дома, - признается Екатерина Тышкевич. - Мне не страшно, я полностью доверяю режиссеру Оксане Байрак, съемочной группе и своему партнеру Антону Батыреву. Что ждет мою героиню, сказать не могу. История получится очень неоднозначная, наши герои пройдут долгий путь. Будет ли хеппи-энд - самая большая интрига второго сезона.

«Братья по крови-2» (2+2): судьба человечества под угрозой


Сводные братья Киреевы (Эрик Абрамович и Сергей Деревянко), несмотря на постоянные споры и недопонимание, продолжат работать в одном отделе полиции и раскрывать сложные уголовные дела. Узнав, кто стоит за убийством их общего отца, ненадолго ставят точку в конфликте и начинают расследование новых преступлений. Максим оказывается способным следователем и, несмотря на иногда сомнительные методы работы, становится полноценным сотрудником отдела уголовного розыска. Но братьев опять ждет трагическая потеря близкого человека, и на этот раз найти убийцу будет не так легко. Киреевы не подозревают, что в руках негодяя сверхмощное оружие, и малейшая ошибка не только может стоить им жизни, а поставит под угрозу судьбу всего человечества.

К актерскому составу «Братьев по крови» присоединится известная актриса Анна Васильева, которая в реальной жизни является любимой девушкой Эрика Абрамовича.

- Судя по сценарию, нас ждет драйвовая история, и экшена будет не меньше, чем в первом сезоне, - отмечает актер.

«Звонарь-2» (2+2): никому не верю


У Антона Звонцова черная полоса в жизни: на него охотятся опасные люди, жаждущие мести, у него много запутанных дел, а новый руководитель отдела с каждым днем вызывает больше подозрений. Не все в порядке и на личном фронте - любимая девушка не может простить измену и испытывает нервы на прочность, а брошенная любовница инициирует служебную проверку и отстранение от работы.

Во втором сезоне к Артему Алексееву, Анастасии Чепелюк, Сергею Калантаю, Алексею Смолке и другим актером присоединятся Тарас Цымбалюк и Сергей Мурзин.

- Если в прошлом сезоне моего героя ждали физические испытания, то в этом - скорее психологические, - откровенничает Артем Алексеев. - После того как Звонцова предал близкий друг, опер станет одиночкой, потеряет веру в людей. Но, как и раньше, Звонарь готов помочь тем, кто ему небезразличен, и решить любые их проблемы. Делать это он будет с присущим ему юмором и легкостью, которые еще в первом сезоне понравились зрителям.

«На твоей стороне-2» («Украина»): сын против отца


Вторая часть истории «На твоей стороне» расскажет о новом времени в жизни главной героини - нейрохирурга Анастасии Стрелецкой (Дана Абызова). Ее враги, притворяясь друзьями и благотворителями, становятся еще более изощренными, хладнокровными и хитрыми. Ей приходится жить под постоянным наблюдением злодея, главная цель которого уничтожить ее. Она находит главного человека в своей жизни, но ее любовь подвергается серьезным испытаниям на прочность.

- Новый сезон станет отличаться тем, что главный герой Максим (Дмитрий Ратомский) проходит этап переосмысления своей жизни - пытается понять, что ему делать дальше и как жить в обществе. Он старается быть честным человеком, но прежняя жизнь наложила определенный отпечаток: теперь им с отцом придется встать друг против друга, - рассказывает режиссер картины Антон Азаров.

Облако тегов

сериалы Звонарь Юрчишины Родственные связи Ничто не случается дважды Братья по крови сериалы 2020 На твоей стороне Крепостная

Материалы по теме

Невеста из Стамбула: смотреть 301 серию онлайн (эфир от 31.01.2020)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 301 серию онлайн (эфир от 31.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 300 серию онлайн (эфир от 31.01.2020)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 300 серию онлайн (эфир от 31.01.2020)
Реальная мистика 10 сезон: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.01.2020)
Сериалы

Реальная мистика 10 сезон: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 299 серию онлайн (эфир от 30.01.2020)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 299 серию онлайн (эфир от 30.01.2020)

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK