Мир наизнанку: известна дата премьеры нового осеннего сезона тревел-шоу

Уже со 2 сентября экстремальное тревел-шоу "Мир наизнанку" возвращается на экраны с новым сезоном о впечатляющих традициях и контрастах Поднебесной.

В новом сезоне экстремального тревел-шоу "Мир наизнанку", который стартует на канале "1+1" уже со 2 сентября в 22.45, смелый путешественник Дмитрий Комаров продолжит исследовать отдаленные уголки Китая.

Во второй части китайского сезона "Мира наизнанку" будет рассказывать о реальной жизни контрастной Поднебесной, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как рядом с гигантскими небоскребами, где продается самая дорогая недвижимость в мире, живут змеи, на крышах домов выращивают плантации, а прогрессивные бизнесмены и политики пользуются услугами астрологов и знахарей.

Мир наизнанку 12 сезон / пресс-служба канала 1+1

Какие впечатляющие приключения ждут команду "Мира наизнанку" в новом сезоне, рассказал Дмитрий Комаров:

В новом сезоне "Мира наизнанку" вы увидите дикие племена Китая, где женщины плетут для себя огромные парики из волос умерших предков. Также нам удалось найти последних представителей уже исчезнувшей шокирующей традиции бинтования ног. В Китае еще в начале прошлого века маленькие ступни величиной с кулак считались признаком благородства и привлекательности женщины. Это вековая традиция, без соблюдения которой девушке практически невозможно было выйти замуж. Женщинам с детства бинтовали ноги, ломая кости и уменьшая таким образом размер ступней. Мы пообщались с уже пожилыми женщинами, которые показали нам такие ноги-лотосы. Это действительно шокирует. В новом сезоне также покажем удивительные достижения Китая в современной медицине и новейших технологиях. Мы будем летать на воздушных шарах, ездить верхом на верблюдах во Внутренней Монголии при температуре -42, испытываем на себе новые необычные профессии и будем поражать зрителей невероятными природными красотами Китая.

Мир наизнанку 12 сезон / пресс-служба канала 1+1

В новых выпусках украинским путешественникам придется рискнуть жизнью во время съемок сюжета о людях, которые занимаются необычным и опасным промыслом - сбором шишек с помощью собственноручно сделанных воздушных шаров. Кроме того, главной особенностью второй части китайской экспедиции станет путешествие в уникальную лабораторию в Пекине, которая успешно занимается клонированием.

Также зрителей ждет любимая рубрика - кулинарная. Дмитрий Комаров, по традиции программы, попробует все необычные деликатесы и расскажет секреты тысячелетних рецептов от китайских хозяек.

Премьеру нового сезона "Мира наизнанку" про обратную сторону Поднебесной смотрите уже 2 сентября в 22.45 на канале "1+1".

Напомним,