Вечерний Квартал: на 1+1 в эфир выйдет премьерный выпуск без Елены Кравец

27 августа 2020 18:50 Юлия Крутиева
Вечерний Квартал: на 1+1 в эфир выйдет премьерный выпуск без Елены Кравец
На «1+1» состоится премьера нового «Вечернего Квартала»
пресс-служба канала 1+1

5 сентября в 20:25 1+1 покажет новый выпуск Вечернего Квартала, в котором зрители услышат новые шутки и увидят яркие выступления популярных украинских исполнителей.

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В течение 90 минут в эфире канала актеры «Вечернего Квартала» будут шутить на политические, бытовые и актуальные в обществе темы.

Впервые в юмористическом концерте сразу 4 участницы «Женского Квартала» выступят вместо одной актрисы «Вечернего Квартала» - Лены Кравец. Такое решение было принято в связи с положительным тестом на Covid-19 у Елены Кравец. 

На «1+1» состоится премьера нового «Вечернего Квартала» / пресс-служба канала 1+1
Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес признались, что номера тщательно репетировали и волновались перед выходом на сцену. Отметим, другие актеры и члены съемочной команды студии «Квартал 95» также прошли тесты на Covid-19, и они оказались отрицательными.

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В съемках новых выпусков приняли участие певица NK, мультиартист MONATIK, группы The Hardkiss и DZIDZIO, певицы Jerry Heil, Оля Цибульская, а также Олег Кензов и Михаил Поплавский. Артисты представили музыкальные номера на уже известные композиции, эксклюзивные премьеры песен и сыграли в миниатюрах вместе с актерами проекта.

На «1+1» состоится премьера нового «Вечернего Квартала» / пресс-служба канала 1+1
Какие звезды появятся в первом премьерном выпуске «Вечернего Квартала» и какими шутками удивят юмористы, смотрите уже 5 сентября в 20:25 на «1+1».

Напомним, 

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