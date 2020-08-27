Участница Женского квартала стала ведущей проекта "Життя Відомих Людей"

Накануне премьеры третьего сезона проекта "Життя Відомих Людей", которая состоится 31 августа в 9:25 на телеканале 1+1, названы имена обновленного состава ведущих шоу.

Так, новой ведущей проекта станет популярная певица, участница «Жіночого Кварталу» Вера Кекелия . Компанию ей составит актер Богдан Юсипчук, который уже вел предыдущие сезоны проекта.

Звезды не понаслышке знают все секреты мира шоу-бизнеса, ведь сами прошли долгий и тернистый путь к успеху.

Вера Кекелия и Богдан Юсипчук / пресс-служба канала 1+1

Вера Кекелия - успешная певица, молодая мама, участница «Голосу країни» и участница «Жіночого кварталу» на «1+1». Ведущая рассказывает, что на пути к успеху успела ближе познакомиться з закулисьем мира знаменитых и влиятельных людей.

У меня большой опыт в шоу-бизнесе. Мой путь на сцену был непростым, но очень интересным. Я сама переживала разные этапы в своем творчестве и жизни, а также становилась свидетелем событий, которые происходили за кулисами шоу-бизнеса, - говорит Вера. - Многие знаменитости и их невероятные достижения были примером для меня. Поэтому истории героев «ЖВЛ» мне близки.

На проекте «ЖВЛ» новая ведущая / пресс-служба канала 1+1

Накануне премьеры ведущие и журналисты проекта вместе со звездами украинского шоу-бизнеса снялись в изысканном интро-ролике к новому сезону проекта. Так, MONATIK везет Богдана и журналистов «ЖВЛ» побережьем Киевского моря на красном кабриолете. Они приезжают к праздничному залу, в котором Богдана уже ждет новая соведущая и гости, среди которых Екатерина Кухар и Владимир Дантес.

Напомним,