Участница Женского квартала стала ведущей проекта "Життя Відомих Людей"

27 августа 2020 15:50 Юлия Крутиева
Участница Женского квартала стала ведущей проекта
Вера Кекелия и Богдан Юсипчук
пресс-служба канала 1+1

Накануне премьеры третьего сезона проекта "Життя Відомих Людей", которая состоится 31 августа в 9:25 на телеканале 1+1, названы имена обновленного состава ведущих шоу.

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Так, новой ведущей проекта станет популярная певица, участница «Жіночого Кварталу» Вера Кекелия. Компанию ей составит актер Богдан Юсипчук, который уже вел предыдущие сезоны проекта. 

Звезды не понаслышке знают все секреты мира шоу-бизнеса, ведь сами прошли долгий и тернистый путь к успеху.

Вера Кекелия и Богдан Юсипчук / пресс-служба канала 1+1
Вера Кекелия - успешная певица, молодая мама, участница «Голосу країни» и участница «Жіночого кварталу» на «1+1». Ведущая рассказывает, что на пути к успеху успела ближе познакомиться з закулисьем мира знаменитых и влиятельных людей.

У меня большой опыт в шоу-бизнесе. Мой путь на сцену был непростым, но очень интересным. Я сама переживала разные этапы в своем творчестве и жизни, а также становилась свидетелем событий, которые происходили за кулисами шоу-бизнеса, - говорит Вера. - Многие знаменитости и их невероятные достижения были примером для меня. Поэтому истории героев «ЖВЛ» мне близки.

На проекте «ЖВЛ» новая ведущая / пресс-служба канала 1+1
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Накануне премьеры ведущие и журналисты проекта вместе со звездами украинского шоу-бизнеса снялись в изысканном интро-ролике к новому сезону проекта. Так, MONATIK везет Богдана и журналистов «ЖВЛ» побережьем Киевского моря на красном кабриолете. Они приезжают к праздничному залу, в котором Богдана уже ждет новая соведущая и гости, среди которых Екатерина Кухар и Владимир Дантес.

Напомним,

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