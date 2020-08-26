Сергей Притула рассказал о нововведениях 10 сезона проекта "Хто зверху?"

26 августа 2020 13:05 Юлия Крутиева
Сергей Притула рассказал о нововведениях 10 сезона проекта
Сергей Притула рассказал о нововведениях 10 сезона проекта "Хто зверху?"
пресс-служба Нового канала

Когда Новый канал начал осваивать формат "Хто зверху?", никто и подумать не мог, с каким успехом шоу дойдет до 2020 года.

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И вот уже 27 августа в 19:00 стартует десятый, юбилейный сезон, в котором Сергей Притула и Леся Никитюк по традиции будут радовать и веселить зрителей. Но не обошлось и без нововведений – о них рассказал ведущий и креативный продюсер проекта Сергей Притула.

Леся залезла на доску

В девятом сезоне Сергей Притула уже проводил допрос Лесе, когда та находилась на стеклянной доске. В десятом сезоне Леди Ле опять полезет на нее! Правда, с другой целью.

Коли Діма Каднай ліг на скляну дошку, Леся повинна була зачитувати йому запитання з драбинки. Але вона вирішила лягти на дошку поряд з ним і так зачитувати питання. Це було дуже смішно! Я би ніколи в житті не здогадався так зробити, – отметил ведущий Нового канала. – Леся викрутила з цього епізоду максимум.

Хто зверху? 10 сезон / пресс-служба Нового канала

Все лучшее – сразу

Главная особенность юбилейного сезона – подбор конкурсов, «обменов ролями» и финалок. Здесь и кубики с буквами, и руки-ноги. И музыкальная кнопка, и пять слов. В общем, каждый найдет что-то для себя.

Підготовка до зйомок триває 8-9 місяців. То ж я дав можливість редакторській групі хоч раз не посивіти під час цього процесу та запропонував керівництву відібрати найцікавіші конкурси за всі попередні 9 сезонів, – признался Притула. – Я вважаю, що це була дуже непогана ідея, тож десятий сезон буде для мене дещо ностальгічним – згадуємо конкурси, як готували 5-7 років тому, в цьому щось є.

Звездные новички

Порадует юбилейный сезон и новыми лицами. Доказывать противоположному полу, кто сверху, впервые будут певицы Alina Pash, Тина Кароль и TAYANNA, блогерши Анна Тринчер и Рамина Эсхакзай, а также актеры Богдан Шелудяк и Александр Рудинский.

Хто зверху? 10 сезон / пресс-служба Нового канала

Не пропустите премьеру десятого, юбилейного, сезона «Хто зверху?» в четверг, 27 августа, в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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