Звезда Черной Пантеры Чедвик Боузман скончался

29 августа 2020 15:00 Катерина Даниленко
Звезда Черной Пантеры Чедвик Боузман скончался
Актер Чедвик Боузман
социальная сеть Instagram

В возрасте 43 лет звезда фильмов Marvel Чедвик Боузман ушел из жизни. Печальную новость сообщили в Twitter-аккаунте знаменитости.

Читайте такжеДетектор лжи: Дмитрий Карпачев: Я благодарен героям, что они не побоялись поделиться историями своей жизни
Четыре года назад актеру диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Мужчине не удалось побороть болезнь.

Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил множество фильмов, которые вы полюбили. Это была честь для него ‒ дать жизнь королю Т'Чалле в фильме Черная пантера,
– говорится в заявлении.

Звезда «Черной пантеры» Чедвик Боузман / социальная сеть Instagram

По информации западных СМИ Чедрик умер дома в окружении самых близких людей. Боузман никогда не афишировал свой недуг, однако бдительные поклонники несколько месяцев назад учуяли неладное. Кумир миллионов записал видеоролики для соцсетей, где был изрядно уставшим и исхудавшим.

Наибольшую известность актер получил благодаря роли короля Т'Чалле в фильме «Черная пантера». Также Боузмана узнают по картинах «21 мост», «Джеймс Браун: Путь наверх», «42», «Маршалл», «Боги Египта».

Читайте такжеДочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой погадала на свою будущую любовь
Слова сочувствия в своих соцсетях выразили Орландо Блум, Кейт Хадсон, Сельма Блэр, Холли Берри, Шерон Стоун и другие знаменитости.

Напомним,

Звезда «Черной пантеры» Чедвик Боузман / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети marvel смерть фото новости Черная Пантера Чедвик Боузман

Материалы по теме

Мне угрожали и преследовали: Гайтана вспомнила, как убегала от токсичных отношений
Новости

Мне угрожали и преследовали: Гайтана вспомнила, как убегала от токсичных отношений
Какой свитер выбрать на осень: ТОП-4 фасона
Lifestyle

Какой свитер выбрать на осень: ТОП-4 фасона
Гороскоп на 30 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 30 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Покажи жену: Александр Педан опубликовал редкое фото с женой Инной
Новости

Покажи жену: Александр Педан опубликовал редкое фото с женой Инной

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK