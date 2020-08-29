Звезда Черной Пантеры Чедвик Боузман скончался

В возрасте 43 лет звезда фильмов Marvel Чедвик Боузман ушел из жизни. Печальную новость сообщили в Twitter-аккаунте знаменитости.

Четыре года назад актеру диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Мужчине не удалось побороть болезнь.

Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил множество фильмов, которые вы полюбили. Это была честь для него ‒ дать жизнь королю Т'Чалле в фильме Черная пантера,

– говорится в заявлении.

Звезда «Черной пантеры» Чедвик Боузман / социальная сеть Instagram

По информации западных СМИ Чедрик умер дома в окружении самых близких людей. Боузман никогда не афишировал свой недуг, однако бдительные поклонники несколько месяцев назад учуяли неладное. Кумир миллионов записал видеоролики для соцсетей, где был изрядно уставшим и исхудавшим.

Наибольшую известность актер получил благодаря роли короля Т'Чалле в фильме «Черная пантера». Также Боузмана узнают по картинах «21 мост», «Джеймс Браун: Путь наверх», «42», «Маршалл», «Боги Египта».

Слова сочувствия в своих соцсетях выразили Орландо Блум, Кейт Хадсон, Сельма Блэр, Холли Берри, Шерон Стоун и другие знаменитости.

Напомним,