Звезда Черной Пантеры Чедвик Боузман скончался
В возрасте 43 лет звезда фильмов Marvel Чедвик Боузман ушел из жизни. Печальную новость сообщили в Twitter-аккаунте знаменитости.
Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил множество фильмов, которые вы полюбили. Это была честь для него ‒ дать жизнь королю Т'Чалле в фильме Черная пантера,– говорится в заявлении.
По информации западных СМИ Чедрик умер дома в окружении самых близких людей. Боузман никогда не афишировал свой недуг, однако бдительные поклонники несколько месяцев назад учуяли неладное. Кумир миллионов записал видеоролики для соцсетей, где был изрядно уставшим и исхудавшим.
Наибольшую известность актер получил благодаря роли короля Т'Чалле в фильме «Черная пантера». Также Боузмана узнают по картинах «21 мост», «Джеймс Браун: Путь наверх», «42», «Маршалл», «Боги Египта».
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